Ahjossa avautuu tänä keskiviikkona näyttely, jossa on noin sata työtä Kullervo Kalervonpojasta.

Mikä mahtaa olla taiteilijan lempi-Kullervo?

– Ei minulla ole lempi-Kullervoa. Minä säälin häntä, Ritva-Sofia Lintu sanoo.

Kuva otetaan Sovituksen vieressä: Kullervo on vuorella ja tuntee, kuinka koko luomakunta syyttää häntä. Kullervo tappaa vielä ravoissaan käärmeen, laskeutuu alas ja tekee sovituksensa, itsemurhan.

– Hän on kostonsa saanut, mutta se ei tuota hänelle riemua, Lintu kiteyttää.

Taiteilija itse on Enosta lähtöisin, hänen salmilaissyntyinen miehensä Unto Lintu on asunut Tohmajärvellä. Unto Lintu hoitaa tekniikan, kun Ritva-Sofia Linnun taidetta toteutetaan japanilaisella rakupoltolla.

– Se on vaikea tekniikka. Minultahan se käy, kun olen hammaslääkärinä tottunut työskentelemään kuumentamisen kanssa, Unto Lintu naurahtaa.

Mutta miksi juuri nyt Joensuuhun?

– Nyt kun on Suomen satavuotisjuhlavuosi, ja kun Kullervon isä Kalervo oli karjalainen, ajattelin, että juuri nyt Kullervo kannattaa tuoda Karjalaan, Ritva-Sofia Lintu sanoo.