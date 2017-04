Pikkutuntien pikkunälkää vastaan

Sitä alkaa snagarilta saada muutakin kuin lihapiirakkaa ja makkaraperunoita nykyään. Ei sillä, että makkaraperunoissa mitään vikaa olisi. Pikkutuntien suolaisennälkään ne tarjoavat edelleenkin mitä hienointa helpotusta. Mutta muutakin on tarjolla.

Joensuun kaupunkikeskustan yögrillit ovat järjestäytyneet uudelleen osin toriremontin takia. Kaupungin verkkosivuilta löytyvän tiedon mukaan niitä toimii keskustan alueella tällä hetkellä neljä: Joen Grilli, Hunarin Grilli ja Simsekin Grilli.

Pääsiäisestä alkaen joukkoon liittyi myös Katu Catering, joka on uutena tulokkaana virittänyt myös menunsa hieman totutusta poikkeavaksi.

– Street food, sanovat yrittäjän Mika Meriläinen ja Ohto Mettälä.

– Yömyyntiin tulee hodaria ja muuta, vähän kansainvälisemmällä meiningillä. Vähän chigagolaistyyliä ja aasialaisia makuja.

Kaksikolla on kokemusta grillin pyörittämisestä neljän viikon ajalta. Alunperin yhteinen yritys perustettiin pitopalveluyritykseksi vajaa vuosi sitten.

– Pitopalvelua tehdään myös edelleen. Pikkujoulukausi oli kiireinen, meillä oli keikkoja muutaman hengen tilaisuuksista 50 – 60 hengen juhliin. Ja siellä voidaan tarjota mitä vain, perinteisestä karjalanpaistista afrikkalaiseen keittiöön, Meriläinen kertoo.

– Ja onhan me pidetty myös kokkikouluja, opetettu esimerkiksi työporukoita grillaamaan.

Ensipuraisu grillitouhuun alaan otettiin Linnunlahden leirintäalueen parkkipaikalla, jossa miehet tarjoilivat katuruokalounasta asiakkailleen. Ja sieltä miesten tummanpuhuvan grillivaunun tapaa arkipäivisin lounasaikoina jatkossakin.

– Meillä on sopimus leirintäalueen kanssa, asiakkaamme saavat halutessaan ruokailla sisällä campingin ravintolan tiloissa. Meillä on tässä sijainnissa se etu, että tällä puolella kaupunkia ei oikein ole vastaavaa palvelua tarjolla. Ja asiakkaita tulee koko ajan enemmän, vaikka ei olla vielä aloitettu markkinointia. Tiedepuisto tuossa vieressä on meille tärkeä juttu, Meriläinen sanoo.

Grillin lounaslistakin noudattaa street food -filosofiaa. Tätä nykyä kovassa huudossa olevan ”pakollisen” burgerannoksen lisäksi tarjolla on muun muassa vietnamilaistyyppistä Banh Mi -patonkia, leipärullaa ja curry-wurstia.

– Nykyinen menu on lyhyt, mutta muokkautuu. Tarkoitus on tarjota pikaruokaa myös kasvissyöjille. Vegaanista mättöä.

Yrittäjäksi miehet ryhtyivät yhteisellä päätöksellä, tavattuaan patojen äärellä vieraan palveluksessa. Omaa bisnestä suunniteltiin vuoden päivät.

– Työllistäähän se, kun maanantaista perjantaihin ollaan tässä lounaspaikalla, ja nyt sitten perjantai- ja lauantaiyöt yögrillillä. Mutta vaikka päivät ovat pitkiä, ei tämä ratkaisu ole kaduttanut, Meriläinen sanoo.

–Tunteja ei tosin kannata tässä hommassa lähteä laskemaan, nauraa Mettälä.