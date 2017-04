Hengityssuojaimella katupölyä vastaan

Kevät on allergiselle armoton. Siinä missä luonnonhelmassa allergisoi siitepöly, aiheuttaa kaupunkialueella allergiaa katupöly, joka leijailee avonaisista ikkunoista sisään keskustan asuinhuoneistoihin.

Suurin osa katupölystä on hienoksi jauhautunutta asfalttia ja hiekkaa, mutta se sisältää myös nokihiukkasia, autojen renkaista, jarruista ja muista osista irtoavaa materiaalia sekä maaperän mikrobeja.

Kevätkaudella katupölyn seassa on myös siitepölyä.

Katupöly aiheuttaa ärsytysoireita, kuten silmien kutinaa ja kirvelyä sekä nuhaa ja yskää. Katupöly koostuu karkeista hengitettävistä hiukkasista sekä pienhiukkasista. Pienhiukkaset ovat erityinen riesa, sillä ne pääsevät tunkeutumaan keuhkorakkuloihin saakka ja voivat lymyillä elimistössä kuukausia, jopa vuosia. Kaikista pienimmät hiukkaset pääsevät keuhkorakkuloista verenkiertoon saakka.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Grigori Smirnov Dextra Ite Joensuulta kertoo, miksi katupöly allergisoi ja tuntuu keuhkoissa asti.

– Nenä ja nenäsivuonteloiden limakalvo on hengitysteiden yläosa. Limakalvo, joka verhoaa nenää ja nenäsivuonteloita, on toiminnaltaan ja rakenteiltaan samanlainen kun henkitorvessa ja keuhkoputkissa, joten toimintamekanismi tulehdusreaktion alkaessa on sama.

Miten katupöly sitten vaikuttaa hengitysteihin?

– Katupöly aiheuttaa tulehdusreaktiota hengitysteissä. Katupöly koostuu kiinteästä pienistä partikkeleista, jotka asettuvat limakalvoille. Limakalvo alkaa reagoimaan tunkeilijaan aiheuttaen paikallista inflammaatiota, eli tulehdusta.

Smirnovin mukaan limakalvossa on useita puolustusmekanismeja ja yksi niistä on liman eritys.

– Kun limakalvoa ärsyttää, niin se alkaa erittää limaa saadakseen tunkeilijan pois. Liman siirto tapahtuu limakalvon värekarvojen avulla, jotka liikkuessa kuljettavat limaa ulospäin.

– Valitettavasti limakalvon tulehdusreaktio heikentää värekarvan toimintaa. Voimakkaan tai pitkittyneen tulehdusreaktion aikana limaa erittyy enemmän, kuin mitä limakalvo voi hoitaa pois. Sen seurauksena ihmisille tulee nuha ja yskä.

Smirnovin mukaan terve ihminen pärskii ja yskii jonkin aikaa pölylle altistumisen jälkeen, mutta perusterve ihminen ei lääkinnällistä apua tarvitse.

– Mikäli ihmisellä on taipumus pitkittyneisiin limakalvoreaktioihin tai taustalla on joku pitkäaikainen hengitysteiden sairaus kuten astma tai allerginen nuha, niin hoidoksi suositellaan yleensä lääkärin määräämää kortisonisuihketta nenään tai limaa irrottavaa lääkitystä.

Katupöly keuhkoihin kulkeutuessaan ei tiettävästi aiheuta keuhkosyöpää.

–Altistuksen pitkittyessä hengitysteiden limakalvo herkistyy infektioille, ja hoitamattomana voi saada jopa astmaa, mutta altistus ei tiettävästi aiheuta keuhkosyöpää, Smirnov kertoo.

Jos mikään muu ei tunnu tepsivän, ohjeistaa Allergia- ja astmaliitto käyttämään hengityssuojainta pahimpana katupölyaikana.

Liisa Tuunanen Joensuun seudun hengitysyhdistyksestä suosittelee hengityssuojainta siinä tapauksessa, jos pöly haittaa hengitystä.

– Kannattaa valita suodatin sen mukaan, miltä haluaa suojautua. Esimerkiksi P2 ja P3 -luokitellut suojaimet suojaavat siite- ja katupölyltä.

– Vaikeahoitoista astmaa sairastavalle ei suositella suodattavaa suojainta, koska se vastustaa liikaa hengitystä. Toimivampi voisi olla eristävä suojain, joka puhaltaa puhdasta ilmaa käytettäväksi.

– Harmi vain, että nykyisissä on vielä kova ääni ja ne ovat turhan isokokoisia asiointikäyttöön. Ne on tehty kovaan työkäyttöön.

Tuunanen käyttää itse kevään katupölyaikoina suojanaan ohutta ja tiheäkudoksista huivia.

– Tyhjää parempi sekin.

– Vältän myös turhaa liikkumista kaupungilla. Ulkoilut suuntaan mielelläni metsään tai vesistön äärelle, koska siellä ei ole katupölyä. Kun katupöly on pois teiltä, aloitan pyöräilykauden. Suorastaan odotan sitä, kun tiet ovat sulat.

Katupölyn lisäksi myös siitepölykausi pistää hengitystiet koville. Liisa Tuunanen kertoo seuraavansa tiedotteista siitepölyjen liikehdintää varautuakseen allergisoitumiseen jo ennakolta.

– Aloitan nenäsuihkeen käytön vähän ennakoiden, koska vie muutaman päivän tai viikon ennen kuin se auttaa.

– Allergialääkkeen ottamisen aloitan, kun tulee tarve.

Auttavatko kodin sisäilmanpuhdistimet kevään siitepölykauden aikana?

– Olen hyötynyt viimeisimmästä sisäilmanpuhdistimestamme. Niitä on niin monenlaisia, että valinnassa kannattaa etsiä tietoa ja käyttää harkintaa.

Tuunanen kertoo testanneensa pyynnöstä erästä kodin monitoimipuhdistuslaitetta, jonka kanssa tuttavuus on vielä kovin lyhyt, mutta ensivaikutelma on lupaava.

– On myös tärkeää saada kodin pinnat ja tekstiilit puhtaaksi, jotta sisäilma on kunnossa. Desinfioivia pesuaineita en käytä, koska ne ovat kotioloissa turhia.

– Tuoksuttomista tuotteista olen löytänyt monia hyvin puhdistavia aineita. Myös puhtaus itsessään tuoksuu hyvälle.