Bullet journal rantautui rytinällä Joensuuhun

Bujoilussa on tarkoituksena luoda oma kalenteri, johon voi liittää esimerkiksi erilaisia muistilistoja, tehtävälistoja, haaveita ja tavoitteita. Kalenterin lisäksi bujo toimittaa siis myös päivä- ja muistikirjan virkaa.

Bujo tulee alun perin sanoista bullet journal ja harrastus on lähtöisin New Yorkista. Bullet journal -nimi kuitenkin rekisteröitiin Yhdysvalloissa pari viikkoa sitten, joten nykyisin harrastusta kutsutaan bujoiluksi.

Joensuun Suomalaisen kirjakaupan myymälävastaava Katja Väisänen arvelee, että bujoilu on kehittynyt helpottamaan ihmisten hektistä arkea.

– Bujoilu on lähtenyt liikkeelle ehkä siitä, että ideat on täytynyt saada siirrettyä heti paperille, jolloin aivoista on vapautunut muistitilaa muille asioille, Väisänen arvelee.

Väisänen vertaa bujoilua myös konmari-trendiin, jossa tarkoituksena on järjestää elämä ihmisen ympärillä tavaroita karsimalla ja järjestämällä.

– Bujoilu järjestää ympäristön sijaan ihmisen pään. Se siirtää aivoista turhat ajatukset pois ja tekee tilaa uusille.

Bujoilussa vain mielikuvitus on rajana sen suhteen, mitä kaikkea oman bujon sivuille päätyy.

Tärkeimmät tarvikkeet ovat kuitenkin pistesivuinen muistikirja ja hyvät kynät. Alun perin bujoilussa käytettiin nimenomaan pistesivuisia muistikirjoja, mutta bujon voi tehdä myös esimerkiksi ruudulliseen, viivalliseen tai täysin blanco-sivuiseen muistikirjaan.

– Tietenkin tarvitaan hieman mielikuvitusta ja uskallusta, kun lähdetään tekemään bujoa, mutta kyllä sitä kannattaa lähteä rohkeasti kokeilemaan, Katja Väisänen kannustaa.

Väisänen painottaa, ettei bujoilu ole suunnattu vain nuorille tai kuvataiteellisesti lahjakkaille henkilöille. Bujo sopii kaikenikäisille.

– Bujoa tehdään nimenomaan omiin tarpeisiin sopivaksi eikä sitä tarvitse välttämättä koskaan näyttää kenellekään muulle, Väisänen muistuttaa.

Suomalaisesta kirjakaupasta kerrotaan, että bujoilu-innostus rantautui Joensuuhun vuosi sitten.

Yhtäkkiä ihmiset alkoivat kysellä kirjakaupasta pistesivuisia muistikirjoja, jotka eivät aiemmin tehneet kauppaansa kovin hyvin.

– Tällä hetkellä tunnistan bujoilijat siitä, että he etsivät myymälästä esimerkiksi ohutkärkisiä kyniä, askarteluteippejä ja klemmareita, Katja Väisänen luettelee.

Bujoilu on levinnyt maailmalla kulovalkean tavoin, ja internetistä löytyy lukuisia erilaisia ryhmiä, inspiraatiosivustoja sekä kuvagallerioita, jotka ovat täynnä bujoiluun liittyvää materiaalia aina valmiista sivumalleista idealistoihin.

– Parasta on, että bujosta voi tehdä juuri sellaisen kuin haluaa. Sitä voi muokata itsensä tuntien ja sinne voi jättää tilaa esimerkiksi mind mapeille, muistilistoille, tavoitelistoille, toteutettaville unelmille tai tänä vuonna luettaville kirjoille, Väisänen listaa.

Monilla bujoilijoilla on useita erilaisia bujoja. Yksi bujo on tarkoitettu nimenomaan arkikäyttöön ja se pitää sisällään esimerkiksi kalenterin ja to do -listat. Arkibujon lisäksi bujoilijalla saattaa olla oma bujo esimerkiksi johonkin harrastukseen liittyen.

– Jos vaikkapa suunnittelee jotain kivaa reissua, voi koota bujon reissun suunnittelusta, sen odottamisesta ja lopulta toteutumisesta, jolloin koko reissu jää yksiin kansiin, Katja Väisänen vinkkaa.

Väisänen neuvoo, että esimerkiksi häät tai pihan laittaminen voisivat olla kiva aihe bujon tekemiseen.

– Itse voisin tehdä bujon esimerkiksi kotipihani laittamisesta, jolloin myöhemmin voisin katsoa, miten piha on muotoutunut lopulliseen muotoonsa, Väisänen miettii.