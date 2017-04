Onttolan kasvatti irrottelee yrittäjänä

Olen kotoisin Onttolasta, Kontiolahden puolelta. Olen asunut välillä Kuopiossa ja ollut töissä Sipoossa, mutta täällä on aina ollut se ydinpaikka.

Uuden suunnittelusta ja valmiin lopputuloksen luovuttamisesta asiakkaalle. Alku ja loppu ovat isoimmat.

Nautin myös kaikesta erikoisesta, jossa on jotain mietittävää ja ongelmanratkaisua, että miten se saadaan toteutettua.

Jos joskus näistä hommista jää pois, niin täytyy kyllä miettiä uusiksi, että mitä tekisi. Käsillä tekeminen liittyy siihen joka tapauksessa ja jollakin tavalla luonto on mukana.

Se, että pystyy toteuttamaan mitä hulluimpia ideoita. Ei ole rajoja, mitä voi tehdä. Totta kai se tarkoittaa, että tehdään sitten pitkää päivää, mutta ei sitä ajattele sellaisena, ei siinä laske tunteja. Siinä mielessä on vapautta, vaikka vastuutakin on paljon, etenkin nyt, kun on työntekijöitä.

Huono huumori, muun muassa. Onnistumiset ovat myös sellaisia, mitkä tuovat hymyn huulille. Sen huomaa konkreettisesti, jos tulee joku todella mielenkiintoinen projekti. Sen jälkeen huomaa tunnereaktion siitä, että miten hienoa asiaa pääsee taas tekemään tai suunnittelemaan.

Eläväisten ja luonnonläheisten ihmisten kanssa.

Toisten ihmisten huonosti kohtelu on sellainen, mikä saa vakavaksi. Sitten on tietysti yleinen huoli, kun on työntekijöitä. Omalla rahalla ei ole niin väliä, mutta sillä on, että työntekijällä on palkka ajallaan.

Asun tyttöystäväni Marin kanssa vielä vuokralla ja oma talo on etsinnässä. Toiveissa olisi löytää todella vanha talo, mielellään sieltä 1900-luvun alkupäästä. Näitä autioina olevia vanhoja tupia katsellaan, se olisi mielenkiintoinen projekti.

Mitenhän nämä muistot menevät aikajanalle… Varmaan joulupukin saapuminen mummolaan.

Tästä yrityksestä.

Yksi haave on se oman talon suunnittelu ja rakentaminen, se on melkeinpä pakko päästä jossain vaiheessa toteuttamaan. Yksi toive on se, että saadaan yritystoiminta pyörimään vakaasti. Kansainvälisen puuseppäbrändin rakentaminen on sellainen haave, jota ollaan työstämässä.

Kaalilaatikko.

Vähän siltä ja väliltä, enemmän kuitenkin sinne aamuvirkun suuntaan.

Kalliojärvi on yksi, sitten toinen on Kalliosuvanto Onttolassa kanavanrannassa. Luonto ylipäätään ympärillä ja lähellä.

Pohjoiskadulla ortodoksisen seurakuntakeskuksen tontin nurkassa on entinen sairaalarakennus. Se on myynnissä ja sitä itse asiassa olen jopa käynyt katsomassa paikan päällä välittäjän kanssa. Sitä olen katsellut, mutta yksin se on vähän liian iso pala lohkaistavaksi, mutta olen kyllä seurannut tilannetta.

Myös Vanhaa Kulmaa, joka joudutaan remontoimaan jossain välissä, ollaan käyty katsomassa, että missä kunnossa se on rakenteiltaan.