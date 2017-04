Lomatekemistä kootusti

Joensuun kaupunki on koonnut lapsille suunnattua kesälomatarjontaansa KesäHelppi-julkaisuun. Se löytyy osoitteesta nuortenjoensuu.fi/loma-ajat.

KesäHelppi jaetaan myös koulujen kautta jokaiselle alakoululaiselle vielä ennen pääsiäistä.

Kesällä mieluista tekemistä on vaikkapa leireily. Tarjonnassa on pyritty tarjoamaan useana vuonna suositut leirit, ja vähän lisäämään tai laajentamaan niitä. Viime vuodelta tuttuja päiväleirien kuljetuksia maaseutualueella jatkuu tänä vuonna. Tarjolla on vinkkejä myös omatoimiseen lomanviettoon Joensuussa.