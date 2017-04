Taidetta näytteillä La Barressa

Ravintola La Barre toimii nyt myös kuvataiteen keitaana, kun taiteilija Johanna Rieppo pystyttää ravintolaan näyttelynsä. DUST TO DUST-nimeä kantavassa näyttelyssä on esillä Riepon keramiikkaa, piirroksia ja maalauksia. Taiteilija on saanut innoituksinsa teoksiinsa vanitas-taiteesta ja rock-kulttuurista, ja teokset on myös nimetty rock ja pop-lyriikoiden mukaan.

Taideteosten punaisena lankana on muistuttaa katsojia omasta kuolevaisuudesta sekä siitä, että elämästä tulisi iloita ja nauttia, sillä elämme täällä vain hetken.Näyttelynavajaiset järjestetään torstaina 6.4. kello 18.00. Avajaisvieraita viihdyttää muusikko Matias Kangas.

DUST TO DUST – taidenäyttely ravintola La Barressa Joensuussa (Torikatu 21) 6.4. - 9.5.2017.