Älykkyytensä voi taas todentaa Joensuussa

Mensan älykkyystestikiertue saapuu jälleen Joensuuhun. Kansainvälisen järjestön Mensan käyttämä testi on kuviopäättelytesti, ja testiin pääsemisen alaikäraja on 16 vuotta. Testituloksen saa postitse 1-2 kuukauden kuluttua testistä. Testikiertue vierailee kaiken kaikkiaan yhdeksällä eri paikkakunnalla, ja testaajat ovat kaikki vapaaehtoisia yhdistyksen jäseniä.

Suomen Mensan jäsenistä 80 prosentilla on ylioppilastutkinto.

Kolmasosalla mensalaisista on myös ylemmän asteen korkeakoulututkinto. Tohtorin tai lisensiaatin tutkinto löytyy lähes 10 prosentilta. Myös pelkän kansakoulun käyneitä mensalaisia löytyy.

Mensan tarkoituksena on älykkyyden tunnistaminen ja kehittäminen ihmisyyden hyväksi. Mensan jäseneksi voi liittyä, jos saavuttaa älykkyystestissä paremman tuloksen kuin 98 prosenttia väestöstä.

Oman neroutensa voi käydä lasketuttamassa lauantaina 8.4.2017 kello 11:15 Itä-Suomen yliopiston Agora-rakennuksen salissa AG104, osoitteessa Yliopistokatu 4. Joensuu