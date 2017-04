Luvassa tiedettä, taidetta ja liikuntaa

Viime vuonna väkeä kävi eri tilaisuuksissa yhteensä yli 62 000.

Tänä vuonna paras viikko osuu ajankohtaan 8.–14. toukokuuta, ja tarjonta on monipuolistunut entisestään.

Mukana ovat viime vuodelta tutut tapahtumat, mutta joukkoon on syntynyt tai liittynyt myös kokonaan uusia tuttavuuksia.

Kaupungin tapahtumapäällikkö Markku Pyykkönen on kehityksestä mielissään. Hän sanoo olevan poikkeuksellista, että useat eri toimijat alkavat yhdessä järjestää isoa, viikon mittaista tapahtumaa yhdessä.

– Viime vuonna sain yhteydentottoja kaikkiaan kolmeltatoista eri tapahtumajärjestäjältä, ja he kysyivät, miten tähän pääsisi mukaan. Se on poikkeuksellista, Pyykkönen sanoo.

11.–12.5. järjestettävä SciFest on Joensuun Tiedeseura ry:n ja Itä-Suomen yliopiston tiede-, ympäristö- ja teknologiafestivaali lapsille, nuorille, koululaisille ja opettajille. Joensuu Areenalla järjestettävä tapahtuma on järjestyksessään jo yhdestoista, ja pitää sisällään totuttuun tapaan työpajoja, kilpailuja, luentoja, vuorovaikutteisia näyttelyitä ja paljon muuta tieteeseen, ympäristöön ja teknologiaan liittyvää asiaa.

Valtakunnallinen pyöräilyviikko osuu samaan ajankohtaan Kevään parhaan viikon kanssa, ja tulee näkymään myös Joensuussa. Samaan kokonaisuuteen sopii hyvin myös Taiteen edistämiskeskuksen organisoima Taidepyöräily 13.–14.5., joka on koko perheelle soveltuva pyöräilysuunnistus ja avointen ovien tapahtuma. Viikonlopun aikana yleisöllä on mahdollisuus vierailla Joensuun kuvataidekohteissa maksutta kello 11–16 välillä. Vierailuja varten on tehty pyöräilykartta, joka löytyy tapahtuman verkkosivuilta.

Joensuu Run (13.5.) on puolimaraton, joka juostaan viime vuodelta tuttua reittiä keskustassa ja silloilla. Reitti kierretään kahteen kertaan, joten arviolta 1 200 henkeä kaupunkiin houkutteleva tapahtuma tulee todella näkymään katukuvassakin.

Toriremontti on aiheuttanut hieman muutoksia etenkin Pohjois-Karjalan Kauppakamarin järjestämään Kesäntekijäiset-tapahtumaan. Tänä vuonna se järjestetään Taitokorttelissa 13.5. hieman erilaisella kokoonpanolla kuin viime keväänä.

Kalamarkkinoita vietetään perinteisin menoin 13.–14.5.

Mukana on ensimmäistä kertaa myös kauppakeskus Iso Myy, joka ottaa osaa koko kaupungin tapahtumaan järjestämällä viikolla kymmenenvuotissyntymäpäivänsä.

– Minusta se on hyvä lisä kokonaisuuteen, ja odotan mielenkiinnolla, mitä kauppakeskus tuo mukanaan palettiin. Sehän tässä olisi vähän tarkoituksenakin, että paras viikko näkyisi myös kauppaliikkeissä, niin Myyssä kuin muuallakin, Pyykkönen miettii.

Lisääkin toimijoita mahtuu mukaan. Pyykkönen rohkaisee ottamaan yhteyttä, jos oma tapahtuma sattuu samaan ajankohtaan.

Kevään parhaan viikon lisäksi Joensuussa tullaan näkemään myös Kesän paras viikko, totuttuun tapaan. Se yhdistää Ilovaarirokin, Vekararokin, Pop-kadun ja Ilosaarirockin aikaiset isommat ja pienemmän tapahtumat omaksi kokonaisuudekseen. Mukana on tänä vuonna myös Eliittikisat, eli urheilu ja kulttuuri lyövät jälleen kättä.

Paras viikko -ajatusta koeponnistetaan tänä vuonna myös Syksyn paras viikko.

– Se tullaan näillä näkymin järjestämään elokuun puolivälin tienoilla, ja paljon hienoja juttuja on silloinkin luvassa. Mutta jutellaan niistä tarkemmin sitten vähän lähempänä.

Info: Kevään paras viikko

Scifest 11.–13.5.

Taidepyöräily 13.–14.5.

Joensuu Run 13.5.

Kesäntekijäiset 13.5.

Lasten käsityökarnevaalit 13.5.

Pyöräilyviikko 6.–14.5.

Ison Myyn 10-vuotissynttärit 8.–13.5.

