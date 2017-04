Vain yksi on lumesta vapaa

On maaliskuun lopun keväinen päivä.

Auringonpaiste häikäisee. Siis mitä mainioin keli jalkapallon pelaamiselle ulkona.

Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen.

Tällä hetkellä Joensuussa on auki ainoastaan yksi ulkokenttä, Koillispuiston tekonurmi Utrassa.

Vuosituhannen alussa valmistuneella kentällä harjoittelee tällä hetkellä naisten kakkosdivariin valmistautuva FC Hertta sekä miesten kolmosdivisioonassa pelaavat Jippo ja Joensuun Palloseura.

Jipon ja JoPSin kanssa samassa sarjassa kesällä pisteistä taisteleva SC Riverball sen sijaan jatkaa edelleen harjoitteluaan Joensuun Areenassa.

– Koillispuiston kenttä on ollut tänä keväänä yllättävän hyvä siihen nähden, mitä se yleensä on. Todennäköisesti kuukauden päästä kenttä on jälleen betonia, miettii JoPS:n taustalla toimiva Iiro Naakka.

Myös Jipon valmentajalla Jouni Lehtimäellä, Hertan puheenjohtajalla Jari Kinnusella sekä Riverballin puheenjohtajalla Tuomo Santaharjulla on samankaltaiset ajatukset kentän kunnosta.

– Kyllä kentän kunto on heikko, jopa vaarallinen etenkin miespelaajille, Kinnunen harmittelee.

– Pelaajien jaloissa tuntuu alustan kovuus, mutta onhan siellä kuitenkin parempi harjoitella kuin areenassa, toteaa Lehtimäki Koillispuiston tekonurmesta.

Pientä helpotusta jalkapallon talviharjoittelumahdollisuuksiin on tulossa loka-marraskuussa, kun jalkapallohalli valmistuu Rantakylään.

Halli rakennetaan nykyisen nurmikentän päälle, joten Joensuussa on kesällä 2018 käytössä enää ainoastaan yksi luonnonnurmialustainen pelikenttä.

– Harmittavaa tietysti on, että Rantakylän nurmi häviää, mutta kompromisseja on tehtävä, pohtii Lehtimäki.

Hallin rahoittamisessa ovat mukana Jippo ja Hertta.

– Halli tuo olosuhdevarmuutta, sillä siellä voi harjoitella ympäri vuoden kelistä riippumatta, Kinnunen muistuttaa.

SC Riverball on korkeimmalla pelaavista neljästä joukkueesta ainoa, joka pelasi viime kesänä kotimatsinsa Rantakylässä. Nyt joukkue siirtyy Mehtimäen tekonurmelle ja keskuskentälle.

– Huono juttuhan se on, että halli tulee luonnonnurmikentän päälle, sanoo Santaharju suoraan.

Alkavalla kaudella sekä Jippo, JoPS että Riverball pelaavat kaikki kotipelinsä keskuskentällä sen auettua. Mahdollisesti myös Hertta tulee käyttämään ainoaa luonnonnurmikenttää.

– Kenttää saa käyttää jalkapalloon yhteensä 12 tuntia viikossa, Santaharju valaisee.

Pelkästään yhteen ottelutapahtumaan on varattava kenttäaikaa noin kolme ja puoli tuntia.

Vaikka osittain ilmaston takia Suomessa suositaan entistä enemmän tekonurmia, on kaikki neljä puhelimitse tavoitettua haastateltavaa yksimielisiä siitä, että jalkapalloa kuuluisi pelata oikealla nurmella.

– Peli muuttuu tekonurmella erilaiseksi ja pallo käyttäytyy eri tavalla, koska kenttä on nihkeä ja kuuma kesäisin, Naakka valottaa.

Rantakylään valmistuvan jalkapallohallin ansiosta ensi talvesta lähtien Joensuussa on täysimittainen kenttä, jossa voi pelata talvella virallisia kamppailuita.

Areenan kenttä ei täytä mittasäädöksiä, ja on sen takia poissuljettu vaihtoehto. Toki areenassa on pelattu esimerkiksi Suomen cupia poikkeusluvalla.

Mehtimäelle rakennettiin vuodeksi 2013 hyvälaatuinen ja uudenaikainen tekonurmi. Kentän alle asennettiin myös lämmitysputket, jotta kenttää on mahdollista lämmittää. Ongelma on kuitenkin lämmityslähteen puute.

Varmaa on myös, ettei kaupunki aio osallistua lämmityskustannuksiin.

– Pitäisi saada tietää, paljonko lämmittäminen maksaa, vastaa sekä Naakka että Santaharju kysymykseen mahdollisuudesta lämmittää kenttää.

Seuroillehan lämmityskulut kasaantuisivat, joten on ymmärrettävää, ettei päätös lämmityksestä ole yksiselitteinen, vaikka se lisäisi kentän käyttöaikaa ainakin puolellatoista kuukaudella.

Myös hallin tulo vaikuttanee Mehtimäen kohtaloon, koska talviharjoitteluolosuhteet paranevat.

– En usko, että Mehtimäelle tulee lähitulevaisuudessa lämmitystä. Meillä on halli nyt etusijalla, Hertan Kinnunen kiteyttää.

– Sunnuntaina on tarkoitus kolata Joensuun alueen seurojen voimin Mehtimäen kenttä, jotta se tulisi nopeammin käyttökelpoiseksi, Lehtimäki kertoo.

Ensi viikon lauantaina 8. päivä pelattavaksi suunniteltu Regions’s Cupin ottelu SC Riverball-Jippo siirtyy myöhemmin huhtikuussa pelattavaksi kenttätilanteen takia.

Kumpikaan joukkue ei ollut halukas siirtämään ottelua Mehtimäeltä ainoalle avoinna olevalle ulkokentälle, heikkokuntoiselle Koillispuiston tekonurmelle.