Metsä rauhoittaa taiteilijan, jonka elämä on jakautunut

Muun muassa kuvataitelijana ja kuvallisen ilmaisun ohjaajana toimiva Päivi Saarelma nauttii saaressa sijaitsevan kotinsa tunnelmasta ja Osuuskunta Hurman tarjoamista mahdollisuuksista työn ja taiteen saralla.

– Herään rauhassa, mutta ilman kellon herätystä siinä kuuden hujakoilla. Sitten keittelen rauhassa kahvia, teen voileipiä, istun alas ja joko luen jotakin tai kuuntelen radiota. Työaamuina tuppaa käymään niin, että aukaisen tietokoneen ja katson sieltä jotain, mutta aamun pitää olla hyvin hidas, ei saa olla kiire.

– Rauhalliset ruokailuhetket ja metsässä liikkuminen. Minulla on aivan kahtia jakautunut elämä, eli silloin kun olen kotona, rytmi on hyvin erilainen. Täällä kaupungissa se hemmottelu on varmaan juuri rauhallisia ruokailuhetkiä ystävien kanssa työn lomassa.

– Se on kausittaista. Ihanne on, että minulla on kahdelle kokonaiselle päivälle täällä töitä, ja pyrin järjestämään niin, että kaupunkiin liittyvät työt ovat peräkkäisinä päivinä. Tämä kevät tulee menemään niin, että olen keskellä viikkoa kaksi päivää ihan takuuvarmasti Joensuussa ja sitten neljästä viiteen päivää kotona.

– Olen tosi huono matkustamaan, eikä minulla ole toiveissa kohteita kauhean kaukana. Jos tänä aamuna kysytään, niin näiden kahden työviikon jälkeen matkustaisin kotiin! (Nauraa.)

– Tästä on useampia tulkintoja, mutta ihan ensimmäinen, mitä muistan, on joko keraamikko tai puutarhuri. Myöhemmin olen kyllä todennut, että viherpeukalo on melko keskellä kämmentä. Olen myöhemmin kuullut lapsuudenystävältäni, että olen sanonut neljännellä luokalla, että minusta tulee kuvanveistäjä. Itse en muista sitä, mutta niinhän siinä sitten lopulta kävi, eli kuvataide ja kuvanveisto minulla ovat pääaineina.

– Kyllä olen!

– Kiltti ja varovainen, mutta kaikenlaisista epäoikeudenmukaisuuksista kyllä tulistuin.

– Se on kyllä koti.

– Tarvitsen kyllä. Minulle se on hyvin usein niin, että laitan ovet ja ukset kiinni, ja olen ihan hiljaa itsekseni. Saatan vain lukea, tai sitten päivitän jonkun Areenan kautta kaikki katsomattomat sarjat. Se on sellainen pyjamapäivä. Jos olen kotona, niin sitten se tarkoittaa hiljaista luonnossa ja metsässä olemista.

– Kyllä sitä tulee, kun on paljon asioita, joihin liittyy pientä säätämistä ja aikatauluja, vaikka kuinka ajattelee, että se on minun oma valintani enkä siitä valita. Kun huomaan, että stressitasot nousevat, tilanne vaatii, että pääsen olemaan yksin ja hiljaa. Voi olla, että sitten luen tai piirrän, tai joskus saatan vaikka vähän soittaa huilua. Minä kyllä osaan sen olla öllöttämisen ja laiskottelun. Minulla ei ole mitään omantunnontuskia tai tunnetta, että pitäisi tehdä jotain tai olla jotenkin.

– Peilikuvakirjoitus. Koska olen vasenkätinen, se on todella helppoa ja lähtee luontevasti. Kirjoitin muun muassa yhden vuoden päiväkirjaa nurinpäin ja tein myös kalenterin. Myönnän sen, että kirjoittaminen on tosi paljon helpompaa kuin niiden muistiinpanojen lukeminen!

– Ehkä se, että joukolla uskallettiin perustaa Osuuskunta Hurma – taiteita ja hyvinvointia. Se on asia, josta olen iloinnut ihan hirveästi, että tulikin lähdettyä tähän.

Tässä huomaan taas minun ytimeni laiskuuden, eli suhtaudun elämään siten, että mielelläni menen sitä kohti, mutta minulla ei ole sitä varten mitään erityisiä odotuksia. Sopeudun siihen, mitä se milloinkin tuo eteen. Ehkä tavoite on vaan, että asenne elämään pysyisi samanlaisena.

– Signé on ollut vähän liftailemassa, mutta hän kävi pop up -teatterissa Ihmisen teatterin avajaisissa. Harvoin tapaamme, yleensä tulen aina paikalle, kun hän on pyörähtänyt paikalla ja kuulen, että hän on käynyt taas hämmentämässä. Signéllä on kuulemma syksyn varalle kaikkea hämmentävää tulossa!

– Hänen 110-prosenttinen luottamuksensa siihen, että hän on absoluuttisen oikeassa kaikissa asioissa, mihin hän ottaa kantaa. Ihailen kovasti hänen suoruuttaan suhteessa kaikkeen ja erityisesti ihailen hänen ripsiensä kasvua.

– Jostain vuosien takaa nousee sellainen hetki, jonka olen yrittänyt säilyttää kirkkaana mielessäni. Kokeilimme silloisessa Pekkalan kuvataidekoulussa alle kouluikäisen lapsen kanssa, miten vesiväreillä saa pääväreistä välivärejä. Hän oli laittanut keltaista paperille ja sitten pyysin, että hän kokeilee siihen muita päävärejä. Hän kuitenkin aina palasi siihen, että hän otti sinisen ja hämmästyi aina yhtä suuresti, että ”tästähän tuleekin vihleetä!”. Siinä hetkessä en voinut, enkä vieläkään oikein voi olla liikuttumatta.

– Meillä on täällä Hurmassa hienoja hankkeita. On Meijän Taije -hanke, johon liittyen tapahtuu paljon ja Taidemuseolla Onnilla on Onni suosii rohkeaa -hanke, jossa on kaksi tapahtumaa tässä keväällä. Töissä on tapahtumassa mukavia asioita ja odotan tietenkin myös ihan hirveästi kesää ja veneretkiä.