Niinalta hoituvat isot ja pienet eläimet

Ammattikoululaisten Taitaja-kisojen finaali koittaa pian. Opiskelijoiden paremmuudet ratkaistaan toukokuun puolivälissä Helsingin Messukeskuksessa useiden ammattien osalta.

Niina Jeskanen selviytyi eläintenhoitajien semifinaalikarsinnasta hienosti finaaliin. Karsinnat suoritettiin sekä Tampereella että Iisalmessa vuoden alussa.

Semifinaaleissa Niina vakuutti tuomarit niin lehmien lypsyssä kuin kissanhoitotaidoillaan.

Sari Kolehmainen Kiteen ammattiopistosta valmentaa oppilastaan kilpailun viimeiseen koitokseen.

Myös Jari Leskisen ja Pia Leskisen tilalla ohjeistetaan, kuinka kilpailutilanteessa tulisi käytännössä toimia.

– Hyvillä mielin tässä mennään kohti finaalia. Niina oli semifinaaliryhmän paras. Hän ottaa itse selvää asioista ja on aktiivinen opintojen ja harjoittelun suhteen, Kolehmainen kehuu.

Kisa tulee olemaan tiukka. Kilpailijan täytyy kisatilanteessa olla jatkuvasti hereillä siitä, mitä hänen ympärillään tapahtuu ja kertoa tuomaristolle, mitä kyseessä olevasta asiasta tietää. Kilpailutehtävät koostuvat tällä kertaa muun muassa asemalypsystä sekä lampaiden ja pieneläinten hoidosta.

– Tuppisuut eivät tule tässä pärjäämään. Parhaiten menestyneet kilpailijat voivat saada jopa työpaikkatarjouksia, Sari Kolehmainen kertoo.

Taitaja-finaalissa arvioidaan yllättävän montaa asiaa, ja kilpailijan täytyy olla tarkkana tekemisessään.

– Asemalypsyssä arviointi kohdistuu muun muassa lypsysuoritukseen, solutestin ottoon sekä lypsäjän käyttäytymiseen ja ergonomiaan. Ei siis saa seistä lysyssä, Kolehmainen neuvoo.

– Tämä vaatii kovaa treeniä ja taitoa työskennellä eri toimintaympäristöissä. Tarpeeksi kun valmistautuu, kisoihin lähteminen tuntuu varmemmalta, Niina Jeskanen miettii.

– Navettahommat ovat selvästi hoitolatyötä fyysisempiä.

Leskisten tila on jo kolmannen sukupolven omistama. Navetta on siisti, mutta suojautuminen on tärkeää ja hygienia tulee muutenkin muistaa. Navetasta löytyy tällä hetkellä 60 lehmää. Siinä riittääkin treenattavaa kerrakseen.

– Nyt vielä hiotaan opittua, kuten tätä lypsämistä. Se vaatii nopeutta ja reippautta, ja se on haastavaa, Jeskanen myöntää.

– Myös solutestien ottoa pitää harjoitella. Testeistä näkee, onko maito elintarvikekelpoista, Sari Kolehmainen kertoo.

Niina Jeskanen on pienestä pitäen tottunut olemaan eläinten keskuudessa. Kissat ja koirat ovat tulleet varsin tutuiksi.

– Tuntui luonnolliselta lähteä opiskelemaan eläintenhoitajaksi. Olen aina tykännyt eläimistä ja ollut niiden kanssa tekemisissä. Pienet jyrsijät ovat olleet haastavimpia, Niina Jeskanen sanoo.

Niina on harjoitellut ja työskennellyt Joensuun alueen eläinyrityksissä, kuten juuri Leskisten tilalla ja Karsikon Lemmikkihoitolassa.

– Käyn Karsikossa viikottain. On hyvä, että pääsee työskentelemään tällaisessakin ympäristössä, sillä kisoissa arvioidaan yrittämistä. Sitä tulee tässä samalla treenattua.

Karsikosta löytyy pieneläimiä, enimmäkseen kissoja ja koiria. Eläimet ovat sekä löytöeläimiä että hoidettavia.

– Löytöeläimet tulevat tänne pääasiassa yksityisten ilmoittamina tai poliisilta. Tällä hetkellä täällä ei ole muita kuin kissoja ja koiria, Jeskanen kertoo.

– Rutiininomaista työskentelyähän tämä vähän on. Eläimet vaihtelevat, joten tietynlaista haastetta löytyy.

Kesäkuussa amattiin valmistuva Niina Jeskanen on suoraan peruskoulusta siirtynyt ammattikouluun eläinten kanssa puuhaamaan.

– Olen oppinut paljon opiskelujen aikana. Alan monipuolisuus on parasta; samanlaista päivää ei käytännössä ole.

– Mielestäni hyvän eläintenhoitajan täytyy pitää eläimistä. Häneltä täytyy löytyä myös malttia ja tunnollisuutta, jotta esimerkiksi lomittajat voivat luottaa siihen, että tulet ajoissa töihin.

– Siivoamistakin tässä ammatissa riittää paljon – siitäkin siis pitää jollain tasolla nauttia, Jeskanen naurahtaa.