Luonnossa kaupungissa

Suomalaisten kiekonheittäjien parhaimmistoon kuuluvan Katri Hirvosen ei pitkään tarvitse miettiä lempipaikkaansa Joensuussa.

– Kyllä se on joenvarsi, rantaa pitkin kulkeva lenkkipolku. Se on kaunis ja rauhoittava paikka, Hirvonen kuvailee suosikkimaisemaansa.

– Jo pian Joensuuhun muutettuani hoksasin, että täällä on tällainen hyvä urheilureitti. Sitä pitkin olen näiden vuosien aikana lenkkeillyt lähes viikoittain.

Joensuuhun Katri Hirvonen muutti fysioterapiaopintojensa vuoksi vuoden 2011 alussa. Tohmajärvellä syntyneelle ja kasvaneelle tytölle Joensuu tosin oli tuttu jo ennestäänkin.

– Ainakin pintapuolisesti, suunnilleen tiesin missä paikat ovat.

Harjoittelemassa Hirvonen oli aiemmin käynyt Joensuussa säännöllisesti noin kerran viikossa, ja Katajaakin hän oli ehtinyt edustaa jo muutaman vuoden ennen Joensuuhun muuttamistaan.

– Täällä asuessani olen käynyt heittämässä Areenassa parhaimmillaan kahdesti päivässä, Hirvonen kertoo.

Parhaillaan yleisurheilijalla on menossa keskitalven aktiivinen harjoituskausi. Maksimivoimaa haetaan kovilla voimatreeneillä, minkä ohessa harjoitetaan nopeutta ja tekniikkaa.

– Ja ulkoilu toimii hyvänä palautuksena.

Harjoittelun tähtäin on tiukasti ensi kesässä.

– Tarkoitus on tehdä tulosta, Hirvonen toteaa napakasti.

– Ensi kesän Lontoon MM-kisoihin on kiekossa niin kova raja, että saa nähdä, pystynkö siihen. Sen sijaan vuoden 2018 EM-kisat Berliinissä ovat realistinen tavoite.

Mielimaisemiinsa joenrantaan Hirvonen suuntaa säännöllisesti, esimerkiksi syksyn peruskuntokaudella montakin kertaa viikossa.

– Areenan takaa kierrän usein polkuja pitkin vähän Noljakan suuntaan, ja sieltä rantaa pitkin kaupunkiin. Yleensä kävellen, toisinaan myös juosten.

Matkan varrelle jää hyviä mietiskelypaikkoja, muun muassa venesataman takana.

– Siellä saa olla rauhassa, vaikka on ihan kaupungin kupeessa, omasta ajasta ja rauhasta nauttiva Hirvonen toteaa.

– Yleensä semmoinen, mikä on enemmän luontoa kuin kaupunkia, on kiva.

Mielivuodenaikaansa Hirvonen pohtii pitkään.

– Kesä tietysti on hieno, kesäillan hämärä, kun luonto on vehreimmillään. Toisaalta talvella on tunnelmallista, kun puut ovat kunnolla lumessa, on pimeää ja valot loistavat.

Valinta kesän ja talven välillä on lopulta mahdoton. Joenranta on hieno paikka vuodenajasta riippumatta.

Opintoja ei Hirvosella ole jäljellä enää paljoakaan. Työergonomiaa käsittelevän opinnäytetyön on määrä valmistua kevään aikana, jolloin fysioterapeutiksi valmistuminen olisi edessä ensi kesänä.

Opiskelun ja kilpaurheilun yhdistäminen on Urheiluakatemian avulla sujunut enimmäkseen mallikkaasti.

– Suhtautuminen koululla on parantunut koko ajan. Välillä on joutunut vaatimaan joustoja tiukastikin, mutta kun fiksusti asiansa esittää, niin yleensä se kyllä toimii.

Aikataulujen sovittelua helpottaa myös pakollisten läsnäolotuntien väheneminen opintojen loppupuolella.

– Ehtii joskus ulkoilemaan päiväsaikaankin, ei tarvitse koko valoisaa aikaa istua koulunpenkillä, Hirvonen hymyilee.

Vaikka valmistuminen häämöttää jo, Katri Hirvosen toiveena on jäädä Joensuuhun tulevaisuudessakin. Kotikaupunkiin sitoutumisesta kertoo muun muassa äskettäin hankittu omakotitalo Linnunlahdella.

– Talo on kadun päässä omassa rauhassa, eikä siinä ole naapuria heti kummallakaan puolella. Toisaalta kaupat ja muut palvelut ovat lähellä, Hirvonen luettelee asuinpaikkansa hyviä puolia.

– Pienemmälläkin paikkakunnalla voisin kyllä asua, se ei haittaisi. Ainakaan kerrostaloasuminen ei ole minua varten, enemmän olen maalaisihminen.

Muualle lähteminen ei kuitenkaan ole ajatuksena helppo. Etenkin rakkaiksi muodostuneista paikoista olisi vaikea luopua.

– Jos muuttaisin täältä pois, niin joenvarren tuttuja maisemia tulisi varmasti ikävä.