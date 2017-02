Noustaanpa nyt reippaasti ylös ja painutaan ulos, Joensuu!

Pohjos-Karjalan Liikunta ry:n Unelmat liikkeelle Joensuussa -kehittämishankkeen koordinaattoriksi valittu Tarmo Koivuranta kertoo tuntemuksiaan uuden pestin alkuvaiheessa.

– Olen hyvällä ja levollisella mielellä. Täällä päin on tullut vietettyä lapsuus ja nuoruus. Sosiaalinen verkosto ystävineen sekä omat vanhemmat odottivat valmiina. Mukava olla, on kuin kotiin olisi palannut, Torniosta saapunut Koivuranta kertoo ensimmäisen työviikon loppumetreillä.

Kaivosalan yrityksen Tapojärvi Oy:n henkilöstöhallinnossa Lounais-Lapissa työskennellyt Koivuranta tarttuu uuteen hommaan intoa puhkuen.

– Minun pääjuttuna on nyt Unelmat liikkeelle Joensuussa -kehittämishanke, joka on osa kansalaislähtöistä kaupunkikehittämistä. Joensuun kantakaupungin alueella toimitaan. Tavoitteenamme on saada useammat ja eri ikäiset ihmiset liikkumaan aktiivisemmin.

Pääkohderyhmä on 15–29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, mutta osallistua voi, vaikkei tähän ikäryhmään suoraan lukeudukaan. Kaikille avointa matalan kynnyksen toimintaa järjestetään Hukanhaudalla, Noljakassa, Marjalassa ja Karsikossa.

– Asukasyhdistyksen kanssa kootaan porukka kasaan ja asuinalueen omia lähiliikuntapaikkoja hyödynnetään aktiivisesti. Esimerkiksi maanantai-iltana Karsikossa kävimme kimppakävelyllä, joka on aina maanantaisin kello 18, Koivuranta sanoo.

Ihmisten toiveita liikunnan muodoista ja lajikirjosta kuunnellaan alkutaipaleella, ja tuleva ohjelma on tarkoitus räätälöidä heidän tarpeidensa mukaan.

– Tarkoitus on siis jalkautua kentälle ja kuunnella ihmisten intressejä, Koivuranta jatkaa.

Jalkapallon Veikkausliigassa kaksi mitalia sekä Suomen Cupin FC Hakassa voittanut Koivuranta on iloinen voidessaan toimia yhä liikunnan ja urheilun parissa.

– Kaikki valinnat elämässäni olen aina tehnyt urheilun ehdoilla. Tavallaan se on ollut minulle elämäntapa, Koivuranta sanoo.

Entinen Joensuun Jipon keskialueen luottopelaaja ja valkeakoskelaisjoukkueen mukana eurocupeissa FC Fulhamin ja Liverpoolinkin kohdannut mies ei kaipaa enää takaisin aktiiviuran peliaikoihin.

– Oikeastaan en ole jäänyt haikailemaan muuta kuin niitä fiiliksiä, mitä saa, kun on antanut kaikkensa. On yhdessä voitettu – sitä onnistumisen tunnetta – mutta on saatu myöskin tappioiden katkeraa kalkkia. Molemmat kuuluvat elämään.

Koivurannalla oli kuitenkin matkan varrella loukkaantumisten muodossa useita vastoinkäymisiä. Polvet ja akillesjänteet on operoitu useaan otteeseen, alavatsa on leikattu, ja kerran meni kentällä jalkakin poikki, Koivuranta luettelee lohdutonta loukkaantumishistoriaansa.

– Nykyisin erilaiset lajikokeilut kiehtovat kuntoilumielessä. Hiihto, punttisali ja lenkkeily ovat tulleet mukaan ohjelmaan. Miellän itseni tänä päivänä kuntoilijaksi, ja siihenkin tämä uusi työnkuva sopii kuin nenä päähän, Koivuranta iloitsee.

Ammattiurheilu-uran jälkeen mies katsoo omaa historiaansa ja tulevaisuutta kiitollisin mielin.

– Sain kokea huippu-urheilijana olon, ja se oli antoisaa aikaa. Suurimpana juttuna pidän kuitenkin sitä, että kontakteja ja ystäviä sekä kavereita löytyy eri puolilta maata.

– Olen vanhemmilleni kiitoksen velkaa, että he antoivat minulle urheilullisen esimerkin ja ohjasivat minut liikunnan pariin. Oma identiteettini on kehittynyt urheilu-uran mukana, ja olen saanut kasvaa ihmisenä siinä maailmassa, Koivuranta puntaroi.

Tuleville urheilijanaluille entinen pelimies antaa napakat vinkit.

– Olipa kyse sitten huippu-urheilusta, kilpailutoiminnasta tai harrastelusta, niin oma halu ja nauttiminen ovat tärkeimpiä juttuja. Se, että lähtee tapahtumasta aina hymy huulilla ja palaa takaisin samalla ilmeellä. Tiimityö on tärkein juttu niin urheilussa kuin siviilielämässäkin. Se on se voima joka vie meitä eteenpäin, Koivuranta sanoo.