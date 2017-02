Pilliin viheltäminen on tapa nollata arjen paineet

Ilpo Simosen ura jalkapallotuomarina alkoi vuonna 1988, Hannu Kettusen neljä vuotta myöhemmin. Molemmilla on kokemusta Suomen korkeimmalta sarjatasolta, Veikkausliigasta, asti.

– Uran hienoin hetki oli Suomen Cupin finaali vuonna 2014. Lisäksi olen saanut tuomaroida muun muassa ottelua, jossa Jari Litmanen pelasi, linjatuomarina cupfinaalissa toiminut Simonen kertoo.

Kettunen mainitsee tuomarihistoriansa kohokohdiksi Suomen cupin finaalin vuonna 2013 RoPS–KuPS, Spartak Moskovan ja Ajaxin välisen nuorten kamppailun sekä tuomareiden yhdyshenkilönä toimimisen.

– Alle 17-vuotiaiden MM-kisoissa vuonna 2003 järjestelin ulkomailta viheltämään tulleiden tuomareiden asioita.

Ilpo Simonen lopetti oikeuden jakamisen korkeimmilla tasoilla kaksi vuotta sitten. Kettunen sen sijaan jatkaa puhaltamista edelleen.

– Tuomitsen vielä otteluita Pohjois-Karjalan alueella, kommentoi Simonen.

Molemmat tuomarit toimivat siviilissä yrittäjinä.

Kumpikin toteaa tuomaroinnin olevan henkireikä arjen keskellä. Toisaalta tuomaroinnista on ollut hyötyä myös arkityössä.

– Ihmislukutaito ja -johtajuus kehittyvät tuomarina toimiessa, sanovat kumpikin.

Kysymykseen siitä, onko pelaajataustasta hyötyä oikeudenjakajana, ovat molemmat samaa mieltä.

– Tuomariuran alussa omasta pelaamisesta on hyötyä, sillä tietää säännöt, esimerkiksi kuinka kovaa tilanteissa saa pelata ilman sääntörikkomusta. Toisaalta tuomarointi on niin erilaista verrattuna pelaamiseen, että korkealla tasolla tuomaroidessa kyse on lähestulkoon eri asiasta.

Pelinluvun ja ihmisten käsittelyn lisäksi tuomarilta vaaditaan ammattimaisuutta sekä kunnioitusta pelaajia kohtaan.

– Kunnioitus pelaajien ja tuomareiden välillä tulee olla molemminpuolista, toteaa Kettunen.

– Ammattimaisuudella taas saa sen kunnioituksen pelaajilta, lisää Simonen.

Miehet tietävät, mistä puhuvat.

Simosella on tilillään yli 3 000 ottelua tuomarina, Kettusella lähes yhtä paljon.

Jalkapallon säännöt elävät tällä hetkellä ”uutta murrosikää”.

Esimerkiksi Suomen alasarjoihin uusia sääntöjä tai sääntötulkintojen muutoksia tulee ensi kaudeksi peräti satakunta.

Osa näistä säännöistä on jo ollut käytössä muun muassa Veikkausliigassa viime kesänä. Silti uudet tulkinnat tulevat varmasti aiheuttamaan harmaita hiuksia oikeudenjakajille.

– Esimerkiksi aloituspotkussa ei tarvita uuden säännön mukaan kuin yksi pelaaja aiemman kahden sijaan, opastaa Simonen.

Puhe kääntyy uusimpiin sääntöehdotuksiin – videotuomareihin ja haasto-oikeuteen.

Sekä Kettunen että Simonen ovat molemmat varovaisen myönteisiä mahdollisille videotuomareille, jotka olisivat stadionin uumenissa, mutta mikin kautta yhteydessä kentällä oleviin tuomareihin.

– Kyllä ainakin rangaistusalueen tilanteisiin olisi varmasti hyvä, koska siellä tapahtuvat tuomiot ovat tärkeitä pelin lopputuloksen kannalta, pohtii Simonen.

Sen sijaan haasto-oikeudelle, joka on tuttu tenniksestä ja jääkiekosta, kumpikaan tuomionjakaja ei lämpene.

Haasto-oikeus tarkoittaa joukkueille annettua oikeutta haastaa mielestään väärä tuomio kerran erän aikana.

– Ei sovi jalkapalloon, sillä tarkistaminen vie liikaa aikaa pelistä, jossa pelikello käy koko ajan, Simonen sivaltaa.

– Futsalissa voisi ehkä taas toimia juuri sen takia, että peliajan voi pysäyttää, miettii Kettunen.

Toisiin lajeihin verratessa auttamatta mieleen tulee, onko jalkapallo- ja futsaltuomaroinnissa niin sanottua ”playoff-tuomarointia”.

Eli saako isoissa ja tärkeissä matseissa pelata kovempaa kuin normaalisti.

– Tietysti mitä korkeamman tason peli on kyseessä, sitä kovempaa saa pelata. Pelaajat osaavat tulla tilanteisiin oikealla tavalla eli kovaa mutta puhtaasti, Kettunen sanoo.

Toisin sanoen pelaaminen saattaa näyttää jossain peleissä kovemmalta, mutta sääntörikkomukset ja loukkaantumisriski ovat samalla tasolla.

– Toki tuomareilla on jokaisella omanlaisensa linja, joku antaa pelata kovempaa kuin toinen, lisää Simonen.

Molemmat ovat yhtä mieltä, että tunteille ei saa antaa valtaa kentällä, vaan pää on pidettävä kylmänä.

Sillä se kunnioitus ansaitaan.