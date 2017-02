Neljättä kertaa Kaurismäen kelkassa

Joensuulaistunut näyttelijä Janne Hyytiäinen opettaa näyttelemistä ja opiskelee itsekin.

Aki Kaurismäen ohjaamassa uudessa elokuvassa Toivon tuolla puolen nähdään jälleen Kaurismäen vakionäyttelijöitä, joista yksi on Joensuussa perheineen asuva näyttelijä Janne Hyytiäinen. Kaurismäen aikaisemmista elokuvista Hyytiäinen on esiintynyt lyhytelokuvassa Dogs Have No Hell, sekä täyspitkissä elokuvissa Mies vailla menneisyyttä ja Laitakaupungin valot.

Toivon tuolla puolen -elokuvassa Hyytiäisen roolihahmo on kuppilan kokki Nyrhinen. Kaurismäen kanssa työskentely on ollut Hyytiäiselle mieluista.

– Mielestäni se on todella helppoa ja yksinkertaista, kun sisäistää ja ymmärtää sen maailman, mitä tehdään. Tietysti siinä auttaa, että on aiemmin tehnyt, että tietää sen tavan, tyylin ja aistii sen tunnelman, hän kuvailee.

Myös muut näyttelijät sekä tekninen työryhmä olivat Hyytiäisen mukaan jo suurelta osalta ennalta tuttuja. Tuttuun työyhteisöön oli helppoa solahtaa taas mukaan ja jatkaa siitä, mihin viimeksi jäätiin.

Avoimesti kohti elokuvaa

Ensimmäisen kerran Hyytiäinen kuuli elokuvasta Kaurismäeltä noin vuosi sitten.

– Aki soitti minulle tammi-helmikuun aikaan, olisiko ollut talvilomaviikolla, ja kertoi tästä. Emme puhuneet sen leffan tekemisestä oikeastaan mitään, vaan puhuttiin niitä näitä, Hyytiäinen muistelee.

Elokuva kulki aluksi työnimellä Pakolainen. Käsikirjoitus herätti Hyytiäisessä paljon ajatuksia, mutta toisaalta hän ei halunnut pohtia sitä liikaa ennen elokuvantekoa.

– En lyönyt käsikirjoituksesta mitään lukkoon, vaan ehkä on ammattitaitoa myöskin jättää se avoimeksi, hän kertoo.

Vieraanpelkoa

Toivon tuolla puolen käsittelee erilaisten ihmisten ja maailmojen kohtaamista. Sherwan Hajin esittämä syyrialaispakolainen Khaled päätyy Suomeen, jossa hän tapaa elämänmuutoksen keskellä olevan kauppamatkustaja Wikströmin, jota näyttelee Sakari Kuosmanen. Hyytiäinen toteaa, että vieraan pelko on yksi elokuvan teemoista. Tämä näkyy monesti jo arkipäiväisissä tilanteissa ihmisten välillä.

– Jos kotiin ilmoitetaan, että tulee vieraita, siinähän on isäntä ja emäntä ihan kauhuissaan. Sitten kun ne vieraat tulevat, niin sitten se yleensä helpottaa, hän toteaa.

Tosielämän tapahtuvat tulevat elokuvassa ilmi muun muassa uutisten arkistomateriaalin kautta. Hyytiäisen mukaan itse tarinalla ei kuitenkaan ole tiettävää tosielämän taustaa, vaikka se sinänsä sivuaakin tämänhetkistä maailmanmenoa meillä ja muualla.

– Pidän tätä enemmän kuitenkin fiktiona, vaikka se lähentelee meidän aikaamme ja on vahvasti kiinni siinä ja niissä ongelmissa, mitä täällä on, hän luonnehtii.

Arvostusta ammattitaidolle

Elokuvan lehdistönäytöksessä mukana oli myös Teatteri Rajarikon opiskelijoita Niittylahden opistosta, jossa Hyytiäinen opettaa näyttelijäntyötä.

– Kaikki, mitä minä näyttelijäntyöstä tiedän, pyrin opettamaan, kertomaan tai jollain tavalla tuomaan näkyväksi. Opiskelen Teatterikorkeakoulussa pedagogiikkaa ja pyrin tuomaan heille aina sen viimeisimmän tiedon näyttelijäntyöstä. Sehän on Turkan ajoista aika radikaalistikin muuttunut, Hyytiäinen valottaa.

Opettajana Hyytiäinen haluaa omien sanojensa mukaan painottaa näyttelijäntyössä tarvittavaa ammattitaitoa ja kertoo taistelevansa ”vimmaisesti” liian heppoista suhtautumista vastaan.

– Se ei ole sitä, että heität työpaikalla vasaran seinään ja heittäydytkin näyttelijäksi. Ei se ihan niin ole. Tai voi se olla, mutta silloin siitä puuttuu jokin olennaisuus, joka on taide, Hyytiäinen toteaa.

Teatterin muuttuva maailma

Siinä missä Hyytiäinen tuo opiskelijoille tuoreita oppeja Teatterikorkeakoulusta, on opiskelijoilla myös paljon annettavaa takaisin. Opiskelijat nostavat esille esimerkiksi juuri monikulttuurisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon kysymyksiä.

– Tietysti kulttuuriala on ehkä aina ollut edelläkävijä näissä asioissa. Kyllä tämmöisiä teemoja meillä käsitellään paljon ja tänä päivänä opiskelijat myös haastavat, että mikä se teatterin tehtävä on. Sehän on vanha monumentti, missä on mies- ja naisroolit käsikirjoitettu, ja siinä kyllä joutuu pähkäilemään ja miettimään. Ja he ovat oikeassa: maailma muuttuu ja me sen mukana, Hyytiäinen toteaa.

Hyytiäinen kiittelee omaa opinahjoaan Teatterikorkeakoulua ajassa elämisestä.

– Teatterikorkeakoulun pedagoginen laitos on kyllä äärettömän hieno. Koko teatterikorkeakoulun henki edustaa ehkä ihannevaltiota. Ei olisi maailmassa sotia, jos kaikki ajattelisivat samalla tavalla kuin siellä tai ylipäätään taiteen kentässä. Me voimme kiistellä ja olla eri mieltä jostain asiasta, mutta uskon, että kaikki kuitenkin pyrkivät samaan, Hyytiäinen pohtii.

Teatteri Rajarikko suuntaa seuraavaksi elokuvan kuvausten pariin Outokumpuun. Hyytiäinen toimii tällä kertaa elokuvan ohjaajana ja mukaan on saatu valaisupuolelle myös Kaurismäen luottokuvaaja Olli Varja.

– Tehdään ranskankielinen elokuva, ja se saa varmaan ensi-iltansa tällä kankaalla, Hyytiäinen arvelee elokuvateatterikeskus Tapiossa.

