Tähtäimessä tasa-arvoinen tulevaisuus

Joensuun seudun Seta Hobiles ry:n aktiivi Anni Rannikko kertoo, että yhdistys aikoo lähitulevaisuudessa laajentaa toimintaansa Pohjois-Karjalassa.

– Meidän jäsenistämme kaikki eivät asu Joensuun ydinalueella. Itsekin majailen Enon Louhiojalla.

– Lieksassa on jo nuorten ryhmä, ja tarkoitus olisi mahdollisesti aloittaa myös Nurmeksessa ja Kiteellä samanlaisella konseptilla, Rannikko kertoo.

– Olemme etsineet tiloja, joissa on niin sanotusti mahdollisuus järjestää turvallisia tilaisuuksia. Niissä ihmiset voivat rauhassa vaihtaa kokemuksiaan ja etsiä itseään.

– Näkyvämpänä toimintana meillä on toukokuisin Pride-viikko Joensuussa. Siihen on kuulunut muun muassa Pride-kulkue. Tuomme silloin moninaisuuden kirjoa kaupunkikuvaan, Rannikko jatkaa.

Setan toiminnan johtoajatuksena on kulkea yhdessä kohti parempaa huomista. Seksuaalista tasa-arvoa on edistetty aktiivisesti Pohjois-Karjalassa jo 40 vuoden ajan.

– Täällä oli 1970-luvun loppupuolella vahvasti toimivia aktivisteja.

– Vuonna 1982 Pohjois-Karjalassa järjestettiin seksuaalivähemmistöille suunnattu leiri, ja paikallinen Seta aloitti toimintansa 1980-luvulla, Anni Rannikko kertoo.

– Välillä se tosin lakkautettiin.

– Nyt uuden tulemisen myötä meillä on noin 50 jäsentä, joista aktiiveja on parisenkymmentä.

Rannikon intressit toimia Setassa ovat selkeät.

– Toivoisin, että kaupungilta löytyisi lisää Kulttuurikahvila Laiturin tapaisia turvallisia oleskelutiloja.

– Ehkä me omalla toiminnallamme pystymme lisäämään ihmisoikeuksien kunnioitusta ja saamme kenties ihmiset ajattelemaan asioista uudella tavalla.

– On ensiarvoisen tärkeää ymmärtää eriarvoisuutta, nähdä kirjo rikkautena ja kunnioittaa kanssaihmisiä, Anni Rannikko toteaa.

Enon Louhitalolla Rannikon kämppäkaverina asustava serbialainen Biljana Stankovic Lori on asunut Suomessa noin kahdeksan kuukautta.

– Olen viihtynyt hyvin, paljon hienoja ihmisiä on löytynyt. Talvi on kyllä ollut pimeää aikaa, ja kylmään on saanut totutella. Uskon että ensi talvi on jo minulle tutumpi ja siten helpompi, Lori kertoo.

Suomalaisessa yhteiskunnassa seksuaalivähemmistöön kuuluminen on naisen mukaan helpompaa kuin Serbiassa, mutta se ei tarkoita sitä, että pohjoinen maamme olisi ennakkoluuloista vapaa.

– Serbiassa äärioikeisto on hyvin trans- ja homovastainen. Siellä arki vähemmistön edustajana vaatii enemmän käytännön järjestelyjä.

– Ihmisoikeuksien puolesta taisteleminen onkin universaalisti pitkä, jos ei loputon taisto. Meillä ei ole historiastamme sitä turvaa suojanamme kuin heteroseksuaaleilla, Stankovic Lori tuumii.

Stankovic Lori opiskelee suomen kieltä ja tekee poliittista taidetta. Tulevaisuuden työuran hän on suunnitellut tekevänsä humanismin parissa.

– Taiteella voi vaikuttaa, ja mielestäni jokaisen ihmisen velvollisuus on toimia paremman yhteiskunnan puolesta. Voisin joskus tulevaisuudessa olla sairaanhoitaja tai henkilökohtainen avustaja, Stankovic Lori visioi.

Hän käy Enon kirjastolla opettamassa englannin kieltä ikäihmisille kerran kuukaudessa.

– Porukka on ihanaa. Eräs rouva oli säästänyt lehtileikkeitä Jugoslavian pommituksista ja antoi ne minulle. Siinä samalla lukiessa opin suomea, ja historia sekä nykyisyys kulkevat mukanani, nainen kertoo.