Kokous läpi tunnissa ja sitten karaokeen

Nytpä ehti kivasti laulamaan vielä karaokeakin.

Karjalan Heili aloitti musiikki-iltansa Bublitski-humpalla ja yleisöparvelta mukaan kaapattu tulevien huhtivaalien ehdokas tempaisi bravuurinsa My Wayn.

Mutta ensin piti tehdä iltatyöt.

Joensuun kaupunginvaltuustolla ei kauan nokka tuhissut, kun se veti 1 tunnissa, 1 minuutissa ja 44 sekunnissa (aika tarkistettu YouTubesta löytyvästä videosta) läpi vuoden 2017 ensimmäisen kokouksensa lyhyen listan.

Valtaosan ajasta eli noin 36 minuuttia ja 40 sekuntia vei Riikinvoima Oy:n esittäytyminen.

Ainoa keskusteluntapainen käytiin vuosikatsauksen yhteydessä, jossa valtuutetut pohtivat työllisyysasioita.

Ainoan mahdollisen uutiseen johtavan puheenvuoron käytti keskustan Juha Mustonen pykälässä 7, luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö.

Mustonen heitti pohdittavaksi, pitäisikö kaupunginhallituksen puheenjohtajan palkkio muuttaa palkaksi.

– Tällä hetkellä kaupunginhallituksen puheenjohtajuus on vaativa tehtävä ja vaatii varmaan ainakin puolipäiväistä työtä, Mustonen aloitti.

Mustosen mukaan tähän saakka tehtävien hoitaminen on onnistunut Joensuussa hyvin, koska nykyinen puheenjohtaja (Markku Kauppinen, kesk.) on eläkkeellä.

– Vaalien jälkeen meillä saattaa olla kuitenkin kaupunginhallituksen puheenjohtajana vaikka 40-vuotias työssä käyvä valtuutettu tai yksinhuoltajaisä tai -äiti, ja silloin tämmöisen vaativan tehtävän hoitaminen oman työn ohessa voi olla mahdotonta.

Mustonen toivoi, että asiasta keskusteltaisiin jo tämän kevään aikana valtuustoryhmien kokouksissa.

– Voisi olla hyvä, että tämä nykyinen valtuusto voisi päättää puheenjohtajan palkan ennen seuraavaa valtuustoa. Se olisi oikeudenmukaista, koska silloin päätös ei kohdistuisi mihinkään ryhmään, ja keskustelua voitaisiin käydä neutraalisti.

Työllisyydestä käytettiin kahdeksan puheenvuoroa.

Ensimmäisen piti keskustan Laura Jormanainen, joka tähysi jo uuteen Joensuuhun, joka toimii erilaisella organisaatiolla kuin tähän asti on totuttu.

– Jos meillä on 6 000 työtöntä ja 350 avointa työpaikkaa, niin blondinkin logiikalla tuo on mahdoton yhtälö, Jormanainen tiivisti ja totesi, että yrityksiin panostaminen on se, mihin kaupungin kannattaisi tällä hetkellä keskittyä.

– Kiinnostuneena seuraan, mitä tämä tuleva elinvoimalautakunta saa aikaiseksi, kunhan se saa hommansa tulille, Jormanainen totesi ja sai vastauksen Osmo Kokolta (ps.), joka täsmensi olevansa elinvoimajohtokunnan puheenjohtaja.

– Olemme pikku hiljaa käynnistelemässä asioita. Elinvoimajohtaja (Mikko Härkönen) on saapumassa maaliskuussa, mutta jo sitä ennen käymme asiasta keskustelun, Kokko totesi.

Huhtikuussa on sitten kuntavaalit, joiden tulos pistää myös lautakunnat ja johtokunnat uusiksi.

Vaalit näkyivät maanantaina valtuuston yleisöparvella, jonne kokousta oli saapunut seuraamaan ehdokas, joka sanoo tähtäävänsä lähinnä uuteen hyvinvointilautakuntaan.

Kokouksen jälkeen mies esitti karaokessa Frank Sinatran tutuksi tekemän laulun, jonka alku sopii vanhan aikakauden päättymistä ennakoiviin tunnelmiin:

And now,

the end is near...