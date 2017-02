Laboratorio meni nettiin

Lasit päähän ja tutkimus käyntiin, sanoi professori kun virtuaalilabran kehitteli.

Professori Pasi Vahimaa juttelee nanometreistä.

Ollaan fotoniikan instituutin tiloissa, ja aiheena on hiljattain päivänvalon nähnyt virtuaalilaboratorio Sm4rtlab. Karjalan Heilin toimittaja taitaa olla huoneessa se, jonka silmät pyörivät päässä eniten. Ensimmäinen Sm4rtlabiin tutustumaan päässyt lukiolaisryhmä Pyhäselän lukiosta tuntuu olevan paljon paremmin perillä tiedemiehen viljelemistä termeistä.

Opin, että nanometri on millin miljoonasosa. Se on niin lyhyt pätkä, että suurimmalle osalle meistä ”siviileistä” sellaista mittaa ei käytännössä ole edes olemassa.

Vahimaa ja yliopiston fotoniikan väki kuitenkin mittailee sellaisia työkseen, muun muassa. Ja mittailisi moni muukin, pitkin maailmaa, jos vain saisi käsiinsä tarvittavat laitteet. Ja siitähän se ajatus oikeastaan sitten lähti.

Viime vuoden puolella Vahimaa kumppaneineen alkoi kehitellä etäkäyttöistä laboratoriota laitokselleen. Nimeksi tuli Sm4rtlab. Idea on sinänsä simppeli: rakennetaan kampukselle laboratorio, joka on 3d-mallinnettu, ja jota voi ohjata netin kautta ikäänkuin pelaisi tietokonepeliä. Mikroskoopin linssi vaihtuu hiireä klikkaamalla, ja interferometrin linssien nanometrintarkka säätäminen samoin.

Tutkijan ei tarvitse olla paikan päällä, ja tutkittavat näytteet voi tarvittaessa käydä vaihtamassa mikroskooppiin kuka tahansa.

Mallintamisen ja virtualisoinnin on käytännössä toteuttanut joensuulainen Process Genius Oy, joka virtualisoi muun muassa kokonaisia tehtaita samalla tekniikalla.

– Kun tätä hommaa lähdettiin valmistelemaan, kyselimme ihmisiltä, että minkälainen sen labran pitäisi olla. Emme saaneet oikein minkäänlaisia vastauksia, koska ihmiset eivät osanneet kuvitella, mikä kaikki olisi mahdollista. Siksi meidän piti tehdä tällainen demo, että voidaan näyttää. Nyt on alkanut tulla sitten niitä ajatuksia, että ”hei, täähän on hyvä” ja ”voiko tällä tavalla tehdä myös tällaista ja tällaista”, Vahimaa kertoo.

– Jonkun piti olla riittävän hullu tehdäkseen tämän. Ja me oltiin.

Nettiselain korvaa matkaliput

Esittelykäyttöön suunniteltu Sm4rtlab pitää sisällään noin 15 000 euron edestä tavaraa. Interferometri, mikroskooppi, koko liuta kameroita ja laitteiston hallintaan liittyvää tekniikkaa.

– Tähän saakkahan on ollut niin, että jos tällaista on tarvinnut, vaihtoehtona on ollut joko ostaa kaikki tämä tavara ja rakentaa labra itse, tai pyytää jonkun toisen labraa lainaan. Siksi tehtiin labra, jota voi käyttää mistä tahansa, missä on internet, Vahimaa sanoo.

Maailmalla onkin jo herännyt kiinnostusta konseptia kohtaan. Joensuun Sm4rtlabia on esitelty useille ryhmille ja yrityksille.

– Yksi jenkkifirma on tulossa mahdollisesti tutustumaan tähän paikan päälle, ja kyllä meillä on tässä käynyt nyt puolenkymmentä erilaista ryhmää viikossa, Vahimaa laskee.

Etäkäyttäjiä ei systeemiin ole kuitenkaan talon ulkopuolelta päästetty – vielä.

– Tällä hetkellä tehdään töitä käyttöoikeuksien kanssa. Jos avataan ulkopuolisille, sen pitää olla turvallisesti hoidettu, Vahimaa sanoo.

Konsepti sopii muillekin

Vahimaan mukaan samalla konseptilla olisi mahdollista koota lähes mikä tahansa laboratorio, myös eri alojen tutkimuksen palvelukseen. Yhteistyöstä onkin jo puhuttu muun muassa biologian laitoksen kanssa.

– Mietitään labraa, missä tehdään kasvien kasvatusta ja samanaikaisesti kuvataan kaikki tapahtumat. Yhtä hyvin voitaisiin tehdä robotiikan tai kemiallisten prosessien laboratorioita. Maailmasta löytyy vaikka minkälaisia mittalaitteita, jotka on liitettävissä tietokoneeseen, Vahimaa listaa.

– Ja sehän tarkoittaa sitä, että jatkossa voidaan tehdä monenlaisia asioita ilman, että tutkijan tarvitsee erikseen matkustaa laboratorioon.

Etäkäyttö hyödyttää luonnollisesti myös talon omaa väkeä.

– Jos päivän ajan tehdään töitä, ja vaihtoehdot ovat joko seisoa pimeässä laboratoriossa tai olla omassa työhuoneessa, niin kyllä minä valitsen oman työhuoneen.

Hololens vie eri levelille

Vierailun laboratorio-osuus menee lukiolaisilta vielä vähän lämmitellessä, mutta monen silmät alkoivat kiiltämään viimeistään siinä vaiheessa, kun kokeiltavaksi saatiin Hololens, Microsoftin 3d-silmikko.

Se leikkaa ehkä lähempää myös ryhmän meneillään olevaa uuden opetussuunnitelman mukaista kurssia, jonka aiheena on mallintaminen.

Ensimmäinen rohkea kokeilija on lukiolainen Touko Laurimo. Hetken aikaa laboratorion aulaan sijoiteltuja 3d-kohteita lasien läpi katseltuaan hän tiivistää kokemuksen muutamaan sanaan:

– Vau. Täähän on tosi hienoa.

Oikeastaan laite näyttää silmikolta, mutta on itse asiassa tietokone. Se sisältää keskusyksikön, erilaisia kameroita ja näytön, joka on läpinäkyvä. Tietokone mittaa tilaa käyttäjänsä ympärillä ja esittää näytöllä ympäristöön ”ankkuroituja” kohteita, jotka voivat olla 3d-kuvaa tai vaikkapa animaatioita, joita käyttäjä voi silmikkotietokoneen avulla ohjata.

Entä voiko Hololensellä sitten jatkossa käyttää myös Sm4rtlabin kaltaista virtuaalilaboratoriota?

Kyllä, sanoo Vahimaa.

Toimitukseen palatessa toimittajan korvissa soi Avaruusseikkailu 2010:n musiikki.