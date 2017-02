Onneli ja Anneli pitävät lasten oikeuksien puolta

Sekä elokuvan näyttelijät että ohjaaja Saara Cantell olivat iloisia mahdollisuudesta työskennellä tutulla porukalla.

Marjatta Kurenniemen teokseen Onneli, Anneli ja orpolapset (1971) perustuva elokuva on tuotu hienovaraisin askelin nykypäivään.

– Minun mielestäni Kurenniemen kirjat ovat ihan huikeasti ajassa, mutta onhan niissä toki vanhempien kotiapua ja tämmöistä, mitkä eivät sitten mitenkään resonoi tämän päivän lapsille eikä aikuisille, Cantell kuvailee.

– Kirjassa olivat orpolapset ja tässä on lastenkoti, koska orpokoteja ei enää ole, Annelia näyttelevä Lilja Lehto toteaa.

Merikanto ja Lehto ovat olleet mukana kaikissa kolmessa Onneli ja Anneli -filmatisoinnissa. Tällä kertaa kuvaukset tehtiin pääosin elokuussa 2016, ja osa kuvauspäivistä tehtiin jo koulujen alkamisen jälkeen. Kovin pitkiä päiviä näyttelijöille ei kuitenkaan tullut.

– Meidän ikäisten lasten maksimityöaika on 7,5 tuntia, Lehto ja Merikanto kertovat.

Elokuvanteossa tuttu odotteluaika käytettiin kuvauksissa hyödyksi muun muassa läksyjä tekemällä. Muutenkin kuvauksista ei näyttelijöiden mukaan ollut ongelmia koulutyölle.

– Joskus menin aamulla kouluun ja sitten menin kuvauksiin, joskus taas toisin päin, lastenkotiin päätyvää Pekkiä näyttelevä Aarni Rämö kertoo.

Kaikki näyttelijät olivat lukeneet Kurenniemen kirjan ennen kuvauksia. Lastenkodin johtaja Minna Pinna on kirjassa vielä tylympi hahmo kuin valkokankaalla. Rämö, Merikanto ja Lehto löytävät hahmosta kuitenkin myös inhimillisyyttä.

– Minna Pinnahan ajattelee vain lasten turvallisuutta, että ei se ole paha. Se on vaan tosi tiukka ja ylisuojelevainen, Merikanto pohtii.

– Eihän mikään näistä elokuvan hahmoista ole sinänsä paha, vaan siellä on ollut joku pieni, ilkeä teko. Eivät ne ole tarkoittaneet pahaa kellekään, Lehto lisää.

Cantellin mukaan Minna Pinnan tuominen valkokankaalle vaati työtä, ettei hahmosta tule liian tylyä.

– Se oli ehkä isoin haaste, koska näissä elokuvissa on haluttu näyttää, että pahiksissa on monta puolta ja he voivat oppia. Tykkäsin siitä, miten käsikirjoittaja Sami Keski-Vähälä dramatisoi Minna Pinnan.

– Tykkään myös kauheasti siitä, miten Kokanderin Jenni näyttelee sen. Jennissä on semmoinen luontainen lämpö, joten hän pystyy tekemään hahmon aika tiukasti ilman, että siitä tulee liian kauhea, Cantell kertoo.

Jenni Kokanderin lisäksi elokuvan aikuisrooleissa nähdään jo edellisistä elokuvista tutut Elina Knihtilä ja Kiti Kokkonen Tingelstiinana ja Tangelstiinana, sekä Jaakko Saariluoma poliisimestari Urho Ulpukkana. Etenkin Ulpukka joutuu Cantellin mukaan moraalisen dilemman eteen, kun laki sanoo yhtä ja sydän toista.

– Kaikkiaan Onnelin ja Annelin maailmassa on muistutusta, että aikuiset liian helposti juuri hukkuvat siihen sääntöjen ja ilottomuuden maailmaan ja kiireeseen. Jätän tuonne vähän peilejä aikuisille, että mitä on aikuisuus pahimmillaan, mitä pitää varoa, Cantell kuvailee.

Toisaalta Onnelin ja Annelin maailmasta löytyy myös aikuisia, jotka eivät ole kadottaneet kykyään uskoa ihmeellisiin ja maagisiin asioihin.

– Tässä elokuvassa varsinkin aikuiset ovat sellaisia lapsenmielisiä, vähän kuin lapsia. Aikuiset ovat jossain määrin hyvin erilaisia tässä elokuvassa kuin mitä ne oikeasti ovat, Lilja Lehto luonnehtii.

Saara Cantell on voinut seurata elokuvia tehdessä Lehdon ja Merikannon kasvamista. Cantellin mukaan hänellä oli jo ensimmäisen filmatisoinnin aikana toive, että elokuvat voidaan kuvata samojen pääosanäyttelijöiden kanssa.

– Aikuisena melkein kadehtii sitä, miten iso aika kolme vuotta on tuonikäisten elämässä. Pelkäsin jossain vaiheessa, että toivottavasti ei tule sellaista, että iän myötä he menettäisivät sitä lapsen herkkyyttään, mutta niin ei onneksi ole käynyt, Cantell kiittelee.

Ohjaaja muistelee, että tuttuun työporukkaan palaaminen muistutti luokkakokousta.

– Ei sitä aina tajuakaan, miten iso merkitys on sillä, että ei vain näyttelijät vaan koko kuvausryhmä on pääsääntöisesti samat. Kyllä se tuottaa semmoista kuin perhepiirissä tekisi, Cantell kertoo.

Myös näyttelijät kehuvat työympäristöä, joka on tullut Lehdolle ja Merikannolle tutuksi useamman vuoden ajalta.

– Mielestäni tässä elokuvassa oli parasta se, että päästiin tekemään myös vanhojen näyttelijöiden ja työryhmän kanssa. Oli kivaa, että säilyi sitä vanhaa työryhmää, tiesi vähän, miten kaikki työskentelee, Merikanto kuvailee.

Aarni Rämökin kertoi tuntevansa entuudestaan muun muassa valaistuspuolen tekijöitä. Muista näyttelijöistä Jaakko Saariluoma oli Rämölle suosikki jo entuudestaan.

– Kun katsoin Putousta, hän oli minun lempityyppi sieltä ja nyt kun sain työskennellä hänen kanssaan, niin se oli aika kivaa, Rämö kertoo.

Näyttelemisen lisäksi Lehto, Merikanto ja Rämö pääsivät kokeilemaan kuvaustauoille myös elokuvanteon muita puolia, kuten kuvaajan ja kamera-assistentin tehtäviä.

Elokuvan keskeinen teema on Cantellin mukaan lasten oikeus olla lapsia.

– Jos mietitään sitä lastenkodin maailmaa, niin se kurjuus ei lähde siitä, että he olisivat rääsyisissä vaatteissa. Se on sitä ilottomuutta, on liikaa sääntöjä eikä lapsilla ole leikkiä, Cantell pohtii.

Kolmen jo filmatisoidun Onneli ja Anneli -kirjan lisäksi on vielä neljäs Kurenniemen teos, mutta tällä hetkellä Cantellilla ei ole suunnitelmia sen tuomiseksi valkokankaalle, vaan toteaa, että se voi olla jonkun muun hommaa.

– Nämä kolme kirjaa ovat ne, jotka ovat minulle olleet ne lempparit. Neljäs kirjakin on, mutta se on tullut 80-luvulla, että se ei minun lapsuuteen kuulu, hän kertoo.

