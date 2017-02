Liikekeskus puhuttaa pitkin Liperiä

Tammikuun 18. päivä uutisoitiin, että rakennusliike SSR Itä-Suomi on tehnyt Liperin kunnalle hyväksyttävän tarjouksen liikekeskuksen tontista, joka sijaitsee Ylämyllyllä liikenneympyrän ja Shell-liikenneaseman kupeessa. Liikekeskuksen on tämänhetkisten suunnitelmien mukaan määrä aueta keväällä 2018.

Liperin kunnanjohtaja Hannele Mikkanen pohtii, että liikekeskus lisännee Ylämyllyn seudun kiinnostavuutta niin asumisen kuin yrittämisenkin näkökulmasta.

– Tässä ajassa, missä eletään, pitää kuntien olla oikeasti ja aidosti innostuneita, jos liikemaailma ilmaisee haluavansa tulla alueelle, Mikkanen toteaa.

Liikekeskushanke voidaan Mikkasen mukaan nähdä koko alueen elinvoimatekijänä. Ylämyllyn taajamaa Mikkanen luonnehtii liikenteen ja liikkumisen solmukohdaksi.

– Nyt kun sote-palveluita mietitään, niin sote-palveluissa puhutaan läntisistä alueista ja Ylämylly muodostuu siihen aika keskiöön, hän lisää.

Viinijärvellä ja Käsämässä uutiset Ylämyllyn uudesta liikekeskuksesta on otettu yleisesti hyvin vastaan. Viinijärven lähellä asuva Aarne Liimatta pohtii, että isompien liikkeiden tulo Ylämyllylle helpottaa asiointia.

– En minä lähde ainakaan kaupunkiin ajamaan, jos tuossa puolessa välissä on Tokmanni, hän toteaa.

Viinijärveläisen leipomo-kahvila Pulla Puljun toinen omistaja Hanne Tolonen ei myöskään usko, että liikekeskuksesta on ainakaan haittaa viinijärveläisille. Tärkeänä pidetään palveluiden säilymistä ylipäätään Liperin kunnan alueella. Ylämyllylle pääsee myös julkisilla kulkuvälineillä, mikä Liimatan mukaan on tärkeää autottomille asukkaille.

– Jos joku joutuu täältä lähtemään Liperiin terveyskeskukseen, niin muuta vaihtoehtoa ei ole kuin taksi. Ylämyllylle tästä pääsee linja-autolla joka tunti, hän kuvailee.

Käsämän Teboilin omistaja Jukka Karttunen toteaa, että Ylämyllyn sijainti on tärkeä tekijä sen vetovoimaisuudessa. Karttunen näkee, että Ylämyllyn kehittymisestä ja virkistymisestä on hyötyä koko alueelle. Hän pohtii, että liikekeskus myös tiivistää Ylämyllyn nykyistä rakennetta.

– Samat palveluthan siellä on ollut tähänkin asti, ne ovat olleet vain eri rakennuksissa. Nyt sitten keskitetään, Karttunen lisää.

Liperin kirkonkylällä asukkaat ovat enemmän huolestuneita palveluiden säilymisestä omassa taajamassa. Etenkin kirkonkylän Tokmannin kohtalo mietityttää monia.

Kahvila-konditoria Moccan omistaja Anne Martikainen harmittelee, että kunnan painopiste tuntuu olevan Ylämyllyn taajamassa muiden taajamien kustannuksella. Samaa sanovat Martikaisen mukaan asiakkaat.

– Ihan todella paljon keskitetään Ylämyllylle. Eivät ole lupaukset ihan toimineet, että kaikkia näitä alueita kehitetään, hän sanoo.

Martikainen ei usko, että Liperin kirkonkylän Tokmanni jaksaisi sinnitellä uuden liikekeskuksen Tokmannin kanssa. Liperiläisten ostosmatkat myös suuntautuvat usein jo suoraan Joensuuhun Ylämyllyä laajemman tarjonnan takia.

– Hyvähän se on, että tulee uutta, mutta huonoa, jos toiset jäävät sitten niin sanotusti hunningolle. Aika näyttää, Martikainen pohtii.

Ylämyllyn taajamassa liikekeskuksen tulo on herättänyt positiivista kuhinaa. K-Market Ylämyllyn kauppias Mikko Jaskari toteaa, että asiakkaat ovat jo kyselleet paljon, siirtyykö K-Market suoraan uusiin tiloihin. Virallista tietoa ei kuitenkaan vielä Jaskarin mukaan ole.

– Mukava on, että tulee uutta vipinää. Hanke on lähtenyt vauhdilla etenemään! Ei voi vielä oikein tarkkaan kommentoida, mitkä suunnitelmat ovat. Kesko tekee kuitenkin vielä päätöksiä. Kyllähän me odottelemme toki, että päästäisiin sinne, Jaskari kertoo.

Käsityöyhdistys Lippi ry:n myymälä siirtyi syyskuussa Ylämyllylle. Myymälää pitävä Riikka Ruha toteaa, että vaikka Ylämyllyn keskusta onkin toistaiseksi hieman hajanainen, sieltä löytyvät kaikki tarvittavat palvelut terveyskeskusta lukuun ottamatta.

– Tämä on kasvukeskus. Monet sanovatkin, että tämä on Joensuun esikaupunkialuetta, Ruha kuvailee.

Ruha on huomannut, että vaikka kesälomakausi tuo mökkiläisiä ympäri pitäjää, myös kesäasukkaat tuntuvat suosivat Ylämyllyä ruokaostosten paikkana.

Kunnanjohtaja Hannele Mikkanen kertoo tunnistavansa asukkaiden huolen peruspalvelujen ja kauppojen säilymisestä muissa taajamissa. Liperin Tokmannin tilannekin on Mikkasen mukaan vielä hyvin avoin.

– Käsittääkseni Tokmanni on Liperissä edullisissa tiloissa, ja siinä käy asiakkaita myös Heinäveden pohjoisosasta ja Rääkkylän suunnasta. Toistaiseksi haluaisin nähdä niin, että tämä [liikekeskushanke] ei vaikuta siihen, että Liperin kirkonkylästä lähtisi Tokmanni, Mikkanen miettii.

Hänen mukaansa peruspalveluiden löytyminen taajamista tukisi kylien pysymistä asuttuina.

– Sekä viinijärveläisten että liperiläisten näkökulmasta liikekeskuksen kehittyminen myös tuo palveluja lähemmäksi, Mikkanen lisää.

Väljä asuminen on Mikkasen mukaan alkanut kiinnostaa viime vuosina entistä enemmän.

– Parina edellisenä vuonna haja-asutusalueille rakennettiin suhteessa enemmän kuin taajamiin, hän valottaa.

Useimpien palveluiden keskittyminen juuri Ylämyllyn taajamaan selittyy Mikkasen mukaan juuri sijainnilla ja taajaman koolla. Liperin kunnan taajamista Ylämylly on selkeästi suurin 5900 asukkaallaan. Liikekeskus tulee Mikkasen mukaan tasapainottamaan myös Ylämyllyn taajaman nauhamaista rakennetta.

– On tunnistettu jo aika kauan aikaa sitten, että liikenneympyrän molemmin puolin on tärkeää saada tietyssä ajassa rakentumaan palvelujen keskittymä.

– Tähän sopii hyvin aikataulullisesti myös se, että olemme yhdessä Ely-keskuksen kanssa sitoutuneet Ylämyllyntien peruskorjaukseen, jotta saadaan sitä raittimaisemmaksi, Mikkanen valottaa.

Mikkasen mukaan liikekeskuksen tiloja kohtaan on ollut paljon kiinnostusta.

Poissuljettua ei ole Mikkasen mukaan sekään, että tiloihin saataisiin myös kirjasto, sillä kirjaston nykyiset tilat alkavat olla vanhentuneita.

– Tärkeää, että saadaan toimiva ja monipuolinen liikekeskus, hän painottaa.