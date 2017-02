Hienoon jengiin haluaa sitoutua

Nyt menee hyvin: Kataja Basketin naisjoukkue on vakiinnuttanut paikkansa ykkösdivisioonassa ja on tällä hetkellä kiinni pudotuspelipaikassa.

Mukana on yhä Sini Lintunen, jolla on melkoinen ansio siinä, että nyt ollaan tässä. Kesällä 2013 Lintunen ja muut silloiset pelaajat joutuivat hankkimaan itse rahoitusta tulevaa sarjakautta varten.

Keväällä oli noustu ykköseen, mutta eurojen kerääminen ensimmäiseksi kaudeksi oli työlästä ja uhkasi jopa koko tulevaa kautta.

Kesäajan joukkue keskittyi enemmän yhteistyökumppanien löytämiseen kuin harjoitteluun.

– Se oli todella opettavaista aikaa. Kaikki aika ja energia meni siihen, pystytäänkö pelaamaan, muistelee Lintunen raskasta rahankeräysoperaatiota.

Seuran toiminta on kehittynyt vuosi vuodelta, eikä ongelmia ole enää pelikausien läpiviennissä. Viime vuosina joukkue on myös saanut paljon uusia yhteistyökumppaneita.

– Lisäksi vanhat, suuret yhteistyökumppanit ovat säilyneet koko ykkösdivariajan, iloitsee Lintunen.

Seuran pelaajistosta neljä järjestyi viime keväänä ydintiimiksi, joka hoitaa suurimman osan kentän ulkopuolisista asioista.

Lintunen on tämän ryhmän päävastuussa.

– Tällainen ryhmä on äärimmäisen tärkeä. Saa jaettua tausta-asioita muiden kanssa.

Tiimin lisäksi taustalla on tällä kaudella toiminut Simo Suhonen, joukkueenjohtajan roolissa. Hänen vastuullaan on kotiottelutapahtumien organisointi.

– Suhosen ohella meillä on neljä-viisi henkilöä, jotka hoitavat tulospalvelua ja somea, valaisee Lintunen.

Paljon jää siis silti ydinryhmälle tehtävää pelaamista unohtamatta.

Joukkueen kokeneimpiin pelaajiin kuuluvalle Lintuselle kentän ulkopuolinen toiminta ei kuitenkaan ole stressin aihe.

– Kentän ulkopuoliset hommat pystytään hoitamaan, talkoita lukuun ottamatta, kesällä.

Talkoita joukkue onkin tehnyt paljon, sillä niistä saatavat tulot muodostavat neljäsosan koko kauden budjetista.

Vuonna 2013 puhuttiin myös uusien pelaajien saamisesta seuraan.

Niitä on tullutkin kaupunkiin muuttaneista opiskelijoista.

– Taidan olla ainoa työssäkäyvä, muut ovat opiskelijoita, pohtii kokenut koripalloilija.

Joukkueen kausi on edennyt tähän asti niin kuin pitikin.

– Ennen kauden alkua joukkueen sisällä tavoitteeksi päätettiin neljän parhaan joukkoon selviäminen, kertoo Lintunen.

Kataja pitää tällä hetkellä sarjassa juuri neljättä sijaa, joka oikeuttaisi paikkaan pudotuspeleissä.

Pudotuspelien eli Final Fourin voittaja nousee ensi kaudeksi Korisliigaan.

– Välillä ollaan pelaajien kanssa puhuttu mahdollisesta noususta. Se vaatisi toki paljon sekä taustoilta että pelaajistolta, pohtii Lintunen.

Tällä hetkellä joensuulaisseura seilaa neljän ottelun voittoputkessa.

– Joukkueen yhteishenki on todella korkealla tasolla, ja tiukkoja pelejä olemme onnistuneet kääntämään voitoiksi, iloitsee kokenut pelaaja.

Lisäksi Kataja on saanut tekemiseensä pitkäjänteisyyttä valmennuspuolelle, sillä joukkueella on sama valmentaja nyt jo kolmatta kautta.

– Tietynlainen rutiini ja pelitapa on vankistanut pelaamista, pohdiskelee Lintunen.

Pelejä ykkösdivisioonassa on jäljellä vielä seitsemän. Taistelu jatkopeleihin pääsystä käy siis kiivaana vielä vajaan parisen kuukautta.

Tähän mennessä loistavasti menneeseen kauteen on vaikuttanut myös hyvä harjoittelu. Vaikka kauden edetessä on tullut loukkaantumisia, on harjoitukset pystytty viemään läpi hyvällä osallistujamäärällä.

– Saamme tarpeen mukaan harjoituksiin vahvistuksia Kakkosdivisioonassa pelaavasta joukkueestamme, valaisee Lintunen.

Luokanopettajana toimivalla Sini Lintusella on monta rautaa tulessa.

Opettamisen, pelaamisen ja seuran taustalla toimimisen lisäksi hän toimii Katajan C-tyttöjen päävalmentajana.

Lintusen mukaan opettajankoulutuksesta on ollut hyvin paljon hyötyä valmennuksessa.

– Ryhmänhallintataidot auttavat myös koripallokentällä.

Mutta mikä saa lähtemään lähes joka päivä koripallon pariin joko pelaamaan tai valmentamaan?

– Treeneihin saa lähtemään sitoutuneisuus hienoa joukkuetta kohtaan, valmentamaan taas tosi kiva porukka, jossa on tapahtunut paljon kehitystä. Siitä saa paljon, iloitsee rakkaasta lajistaan nauttiva Lintunen.

Kuten Lintunen toteaa, on koripallon ja Kataja Basketin asema vahvistunut joensuulaisessa palloilumaailmassa.

Katajan naisten joukkue onkin tällä hetkellä korkeimmalla sarjatasolla pelaava joensuulainen naisjoukkue.

Lintunen on mielissään, että urheilutalolle pelejä on tullut seuraamaan hyvin yleisöä. Katsomoon mahtuu vielä lisääkin porukkaa.

– Kaikki ovat tervetulleita kannustamaan meitä taistelussa neljän joukkoon, päättää lähes puoli tuntia ottelua kohti pelaava Lintunen.