Kukon vuotta kohti

Tulevana viikonloppuna yli miljardi ihmistä maailmassa viettää vuoden suurinta juhlaansa, kun kiinalaisessa kalenterissa apinan vuosi vaihtuu kukon vuodeksi.

Kiinalainen ajanlasku noudattaa kuukalenteria. Uuden vuoden aloittaa aina toinen uusikuu talvipäivänseisauksen jälkeen, mikä vuodesta riippuen ajoittuu tammikuun loppuun tai helmikuulle. Tänä vuonna kiinalaista uuttavuotta vietetään 28. tammikuuta.

Uuttavuotta juhlitaan Kiinassa useimmiten oman perheen ja sukulaisten seurassa. Kotiseudulle pyritään matkustamaan kaukaakin, jopa ulkomailta asti.

Joukko beijingiläisiä lukiolaisia ja opettajia viettää kuitenkin tänä vuonna uuttavuotta perhejuhlan sijaan kaukaisessa Suomessa. Parhaillaan vieraat tutustuvat Joensuun lyseon lukioon, ja loppuviikolla osallistutaan Helsingissä sikäläisen kiinalaisen uudenvuoden viettoon.

– Uusivuosi eli kevätjuhla on Kiinassa vuoden tärkein juhla. Kaikilla on silloin lomaa, ja se halutaan viettää sukulaisten kanssa, englanninopettaja Huang Wenyan selittää.

Maaseudulla koko kylä saattaa kokoontua viettämään uuttavuotta yhdessä. Kaupungeissa sen sijaan on yleisempää juhlia oman perheen kesken.

– Ja katsoa yhdessä televisiosta uudenvuodengaalaa, opiskelija Feng Yuanhe mainitsee yhden suosituimmista ajanvietteistä. Kiinan television gaalaohjelmalla on vuosittain yli 700 miljoonaa katsojaa.

Koska Kiina on suuri maa, myös uudenvuoden vietossa on paljon vaihtelua. Yhteistä on kuitenkin onnen toivominen tulevalle vuodelle. Esimerkiksi ikkunat voidaan koristella paperikoristeilla, joiden joukossa on onnea tarkoittava kirjoitusmerkki.

– Ruokana on usein kasvis- tai lihatäytteisiä nyyttejä, joista yhden sisään pannaan kolikko. Se tuo onnea sille, joka sen löytää, kertoo opettaja Huang.

– Uutenavuotena syödään myös paljon makeisia. Nekin tuovat onnea, opiskelija Feng täydentää. Etenkin lasten suosiossa ovat sokerista tehdyt hahmot, kuten apinakuninkaat ja lohikäärmeet.

Uuteenvuoteen liittyvät kiinteästi perinteiset ”punaiset kirjekuoret”, hong bao. Vanhemmat sukulaiset antavat nuoremmilleen rahalahjoja punaisissa kuorissa, joita alun perin on laitettu tyynyn alle pahojen henkien karkottamiseksi. Samoin juhlintaan kuuluvat ilotulitteet on kehitetty Kiinassa juuri pahojen henkien pelotteluun.

Kiinalaisen kalenterin vuodet on nimetty 12 eläinlajin mukaan. Niitä täydentävät viisi elementtiä: maa, metalli, vesi, puu ja tuli. Nyt on alkamassa tulikukon vuosi, ja sitä seuraa maakoiran vuosi.

Syntymävuoden perusteella määräytyy myös ihmisen horoskooppimerkki.

– Nyt kukon vuoden alkaessa juhlitaan erityisesti aiempina kukon vuosina syntyneitä, siis esimerkiksi 12, 24 ja 36 vuotta täyttäviä, opettaja Huang selittää.

Horoskooppeihin suhtaudutaan Itä-Aasiassa paljon vakavammin kuin lännessä. Jopa lasten syntymä saatetaan pyrkiä ajoittamaan onnekkaina pidetyille vuosille. Kaikkein eniten vauvoja syntyy lohikäärmeen vuonna, koska lohikäärme on kiinalaisen mytologian vahvin eläin, mikä enteilee syntyvälle lapselle hyvää tulevaisuutta.

Alkavaa kukon vuotta uskotaan hallitsevan pyrkimys edistykseen, rehellisyyteen ja itsehillintään. Odotettavissa on siis kiinalaisittain hyvä ja menestyksekäs vuosi.