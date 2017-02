Vaikeudet opettivat lempeyttä itseä kohtaan

Syövästä ja burnoutista selvinnyt Marjut Räty ei harrasta turistimatkoja eikä kannata pikadieettejä.

Mitä sinulle kuuluu?

Erittäin hyvää, ja positiivisena asiana haluan sanoa, että joka päivä parempaa, mikä onkin se toive.

Mikä asuinalueessasi Vehkalahdessa on parasta?

Järvi ja luonto, ihan ehdottomasti.

Kuinka kauan olet asunut täällä?

Lokakuun alusta. Asuimme Aavarannalla tätä ennen.

Minkä taidon haluaisit opetella?

Rakkaus! Rakkaus kaikkeen.

Positiivisin joensuulainen -äänestyksessä sait paljon ääniä ympäri Suomea. Mitä kaikkea olet tehnyt ja missä?

Olen ollut yrittäjä. Toimin myös yrittäjien kouluttajana ja vien tiimiyrittäjyyttä eteenpäin. Toimin suoramyyntialalla tällä hetkellä, koska siinä yrittäjyys ja toinen toistensa auttaminen on se juttu. Minun päätehtävänä ja tavoitteena on auttaa muita, varsinkin yrittäjiä. Aikaisemmin olen ollut liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tuottaja ja auttanut myös sitä kautta, mutta olin yksin yrittäjänä, yksinpuurtaja, ja vedin itseni siinä burnoutin tilaan. Sitten pääsin vaihtamaan toimenkuvaa, mutta yrittäjä olen edelleen henkeen ja vereen ja haluan viedä yrittäjyyttä eteenpäin. Sen takia minulla on niin paljon tuttuja ympäri Suomea ja Eurooppaa.

Oletko enemmän kotihiiri vai matkailija?

Matkailija!

Minne haluaisit matkustaa tai onko jotain jo suunnitelmissa?

On montakin matkaa suunnitelmissa. Nyt keväällä mennään Karibialle, ja sitten huhtikuussa lähden caminolle Pohjois-Espanjaan ja ensi syksynä mennään Espanjaan, ja sieltä Intiaan. Nämä vaellukset ovat minulla ja miehelläni se juttu. Seuraava isompi matka, minne haluan, on Himalajalle, Mount Everestin base camp -kierrokselle.

Mitä teet yleensä ensin herättyäsi?

Juon kahvin ja luen kirjaa, aina.

Entä ennen nukkumaanmenoa?

Luen kirjaa.

Kuinka monta kirjaa tulee vuodessa luettua?

Varmaan noin kymmenen kirjaa vähintään vuodessa, mutta saatan lukea yhden kirjan kolme kertaa läpi, koska se aina syvenee ja syvenee. Nykyään en lue enää romaaneja, vaan luen itsensä kehittämistä ja johtajuutta ja yrittäjyyttä käsitteleviä kirjoja.

Mitkä ovat olleet merkittäviä tapahtumia elämässäsi tai urallasi?

Merkittävin positiivinen asia on ollut se, että pääsin neljä ja puoli vuotta sitten kävelemään sen Camino De Santiagon. Se oli neljän ja puolen viikon reissu, ja se oli tämmöinen itsensälöytämis-reissu. Sitä en tiennyt lähtiessäni: luulin, että lähden urheilemaan. Juoksin vielä viimeiset sata kilsaa. Juoksin pari maratonia, eli piti vissiin juosta kaikki pois sitten. Siihen loppui juoksut, sen jälkeen en ole juossut yhtään maratonia. Rauhoituin siis tämän matkan myötä, hyvällä tavalla.

Mistä ammennat voimaa?

Luonto on se ehdoton ykkönen ja sitten ihmiset, joilla on se positiivinen sävy. Niistä saa kaiken.

Onko sinulla mottoa?

Niitä tulee ja menee koko ajan, mutta yksi, mitä ajattelen koko ajan on ”tule paremmaksi”. Että päivä päivältä osaisi jonkun tehdä taas vähän paremmin kuin eilen. En tiedä, onko se mikään motto, mutta se minulla aina pyörii mielessä.

Milloin olet vähiten positiivinen?

Jos esimerkiksi läheisille on sattunut jotain ahdistavia tai vaikeita asioita, niin ne ovat sellaisia, mitkä tulevat myös oman ihon alle, mutta olen osannut niistäkin jo hyvällä tavalla suojautua, kun niille ei monesti voi mitään. Harvoin enää harmittaa, jos mikä ei toteudu tai jos joku menee mönkään. Niistä voi aina löytyä se puoli, että ”jes, ei tämän kuulunutkaan mennä näin, tämä menee just nyt oikein”.

Mikä on sinulle arjen hemmottelua?

Tässä näin, lasten kanssa oleminen. Ja lähtee vain tuonne luontoon ja käy avannossa ja Kolilla. Kun saa mennä tuolla, haistella ilmaa, kuunnella ääniä… Jos on vielä ystävät ympärillä, niin aina plussaa.

Käytkö paljon Joensuun seudun tapahtumissa?

Jotkut konsertit olisivat ihan kivoja, mutta tosi harvoin tulee lähdettyä. Enemmän nautin siitä, että meille tulee ystäviä, me saunotaan ja istutaan tuolla ulkokuistilla, jalat yrttikylvyssä, kynttilät siihen keskelle palamaan ja kääriydytään viltteihin. Tämmöiset ovat ne minun jutut.

Mitä asioita haluaisit kehittää tällä seudulla?

Nuoret ovat niin lähellä sydäntä, varsinkin syrjäytyneet nuoret. Haluaisin heille kaikkea mahdollista, että he pääsisivät elämään kiinni ja oppisivat rakastamaan itseään. Heissä ei oikeasti ole mitään vikaa, vaan tämä maailma on mennyt vähän hurjaksi paikaksi elää. Haluaisin perustaa nuorison hyväntekeväisyyskodin, se olisi minun elämäntehtävä, kun pystyisin siihen joskus, muuta en haluaisi. Haluaisin jopa, että siinä asuisivat vanhukset ja nuoret yhdessä, kun vanhukset pystyvät antamaan nuorille paljon ja siinä olisi vuorovaikutusta.

Olet terveys- ja hyvinvointialan yrittäjä. Suhtaudutaanko terveyteen nykyään suorituskeskeisesti?

Joo! Aivan järkyttävää! (Nauraa.) Kaikesta pitäisi oppia nauttimaan, eikä punnita ruokia eikä katsoa, kasvaako lihas. Pitää pitää itsestään huolta. Minä olen ollut sellainen suorituskeskeinen ja vaatinut sitä myöskin vähän muilta. Nykyään [tärkeää] on se, että osaisi nauttia kaikesta, mitä tekee. Yritän opettaa nyt ihmisille, että mikä tuntuu hyvältä, tee sitä; älä sitä, mihin on joku ohjeistanut jonkun. Jotkut dieetit ja muut on ihan punainen vaate. Joka päivä pitäisi pystyä nauttimaan siitä, mitä tekee, oli se sitten syöminen, liikunta, lepo, lukeminen tai joku muu, ja että niissä kaikissa olisi tasapaino. Se kokonaisvaltainen tasapaino on se, mitä itse haluaisin viedä laajemmaltikin eteenpäin. Että joka osa-alue olisi balanssissa.

Mitkä ovat sinulle arkipäivän terveystekoja?

Terveellä tavalla itsestä huolehtiminen. Terveellinen, hyvä ruoka ja riittävä liikunta niin ulkona kuin sisällä. Käyn joka päivä avannossa perheen kanssa. Luonnossa oleminen. Hyvä teko on myöskin joka arkipäivä hyväksyä itsensä sellaisena kuin on ja oppia rakastamaan itseään, koska muuten ei voi tehdä hyviä tekoja muillekaan, jos sitä ei osaa. Se on ollut semmoinen iso juttu.

Mikä innosti tai sykähdytti viimeksi?

Lauantaina kun olin tyttären kanssa Kolilla, siellä sykähdytti se käsittämätön auringonpaiste ja huuma, Kolin uskomaton luonto. Käyn siellä tosi usein, mutta kun se on aina erinäköinen. Se toi taas niin suuren ilon.

Kahvia, teetä, vai ei kumpaakaan?

Cappuccino! Luomu-cappuccino, koska en juo muuten kahvia.