Töitä on tarjolla vaikka kuinka paljon, kun vain olisi tekijöitä.

Joensuun TE-toimistolla on ensi maanantaina rekrytapahtuma, jossa telemarkkinointiyritykset esittäytyvät ja hakevat yhteyttä mahdollisiin uusiin työntekijöihin. Yksi mukana olevista yrityksistä on Karjalan Mediacenter, jossa Anne Venäläinen on työskennellyt nyt noin vuoden.

Kaiken kaikkiaan Venäläisellä on lähes kymmenen vuoden kokemus puhelinmyynnistä.

– En minä tätä olisi näin kauan tehnyt, ellen nauttisi työstäni, Venäläinen sanoo.

Joka päivä hän soittaa noin 200 puhelua. Kielteisiä vastauksia tulee, mutta saa hän aikaan myös kauppoja.

– Jokainen puhelu on uusi mahdollisuus, Venäläinen tiivistää.

Tällä hetkellä Venäläinen myy sähkösopimuksia kuluttajille. Kokemusta on myös muun muassa puhelinliittymien ja laajakaistojen myymisestä.

– Sillä, mitä myy, ei ole suurta eroa. Jos ihminen on jotain vailla, hän ottaa sen, Venäläinen huomauttaa.

Venäläinen on oppinut kuulemaan jo puhelun alussa, millainen ihminen toisessa päässä on.

– Sen huomaa melkein heti, kun olen esitellyt itseni ja ruvennut kertomaan asiaani, Venäläinen sanoo.

– Asiakashan sen sitten päättää, jatkuuko puhelu vai ei. Asiakkaat tietävät aika paljon sähkösopimuksista, koska soittelevat niistä muutkin.

Venäläinen korostaa, että aggressiiviseen tyrkyttämiseen ei kannata lähteä. Karjalan Mediacenterin palvelupäällikkö Krista Pesonen täydentää, että ei-vastauksen uskominen on asiakkaankin – siis myyntityön tilanneen yrityksen – etu.

– Päämiehen mainehan siinä menee pilalle, jos me alamme tyrkyttää sopimusta väkisin.

Kun myyjä saa tehtäväkseen jonkin tietyn tuotteen myynnin, hänen luonnollisesti on perehdyttävä sekä myymäänsä tuotteeseen että alan yleiseen tilanteeseen.

– Aika nopeasti olen itse päässyt sisälle siihen, mitä myyn, Anne Venäläinen sanoo.

– Saan kulloiseenkin aiheeseen hyvät koulutukset, ja itse kun on vielä aktiivinen, on helppoa päästä sisälle.

Kymmenisen vuotta jos on alalla ollut, on ihmisen pakko olla työssään hyvä. Miksi Anne Venäläinen on hyvä puhelinmyyjä?

– Minusta tämä työ on mukavaa. Asenteeni on positiivinen, enkä lannistu: jos yksi ei ota kauppaa, niin toinen voi ottaa, Venäläinen vastaa.

– Itsellä kun on positiivinen asenne, hymyn kuulee äänestä. Ihmisten reaktiot ovat yleensä positiiviset.

Aggressiivisia reaktioita tulee jonkin verran, mutta pääsääntöisesti toisessakin päässä on ystävällisiä ihmisiä.

– He sanovat joko kiitos ei tai sitten he sanovat, että joo, olen kiinnostunut. Sitten mennään eteenpäin, Venäläinen kertoo.

Päämies on toimittanut soittolistat, joiden mukaan edetään.

– Tietokoneella on soittokone, jolla soitetaan, Venäläinen kertoo.

Mutta kuinka ihmeessä ihminen jaksaa käydä läpi parisataa puhelua päivässä?

– Sitä vain jaksaa, kun itsellä on halu olla ystävällinen. Puhelua vain vie eteenpäin ja sitten katsotaan, mihin se päättyy.