Kaupunginorkesteri soittaa kuolonmetallia Ilosaarirockissa

Tulevana kesänä ensimmäistä kertaa kolmipäiväisenä järjestettävä Ilosaarirock julkaisi yli kolmekymmentä esiintyjääsä puoliltapäivin.

Perinteisemmän rokkifestarikattauksen lisäksi tulevassa Ilosaarirockissa koetaan myös varta vasten festivaalia varten rakennettu erikoisesiintyminen, kun kotimainen kuolonmetalliyhtye Insomnium soittaa Ilosaarirockissa palkitun Winter’s Gate -albuminsa yhdessä Joensuun kaupunginorkesterin kanssa.

Yhden kappaleen sisältävä 40 minuuttinen teos on sovitettu orkesterille ja kuullaan ainutkertaisesti Laulurinteillä heinäkuussa.

Pixies odotetuimpia

Festivaalin odotetuimpia vieraita on ensimmäistä kertaa Suomessa esiintyvä vaihtoehtorockin legenda Pixies (USA), jota pidetään yhtenä 1990-luvun tärkeimmistä rockyhtyeistä. Kaivattu on myös paluun tehnyt action rock -suuruus The Hellacopters (SWE), joka soittaa kesän ainoan Suomen keikkansa Ilosaarirockissa.

Laulurinteellä nähdään myös Las Vegasista saapuva Grammy-voittaja Imagine Dragons (USA), niin ikään ensimmäistä kertaa Suomeen saapuva garagerock-duo Royal Blood (UK), tanskalainen elektrosuuruus MØ (DEN), electro swingin pioneeri Parov Stelar (AUT), kunnianhimoinen indierock-yhtye Mew (DEN), ripeää punkrockia esittävät Millencollin (SWE) ja Zeke (USA) sekä ankaraa progemetallia soittava Leprous (NOR).

– Ensimmäinen kolmipäiväinen Ilosaarirock on kuin katsaus festarin pitkään historiaan. Luvassa on rämisevää kitararockia, eri musatyylejä afrobeatista punk-kaahaukseen, klassikoita, tuoreita artisteja, erikoishommia ja muuten vaan mahtavia bändejä. Eli klassinen Ilosaarirock-viikonloppu luvassa, nauraa Ilosaarirockin ohjelmapäällikkö Panu Hattunen.

Kotimaisista artisteista Ilosaarirockiin saapuvat muun muassa Haloo Helsinki!, Vesala, Disco Ensemble, Sonata Arctica, Jenni Vartiainen, Huoratron, JVG, Poets of the Fall, MC Taakibörsta, Evelina, Helsinki-Cotonou Ensemble, Ellinoora, Pariisin Kevät, Oranssi Pazuzu, Teflon Brothers, Tuure Kilpeläinen & Kaihon Karavaani ja Töölön Ketterä.

Ilosaarirock järjestetään 14. – 16.7.2017.

Lisätietoja: www.ilosaarirock.fi.